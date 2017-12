Über 40 Mädchen und Buben aus der Pfarrei haben in der Kinderchristmette am Krippenspiel mitgewirkt. Alljährlich üben die Kinder in drei Proben das Schauspiel ein.

In anschaulicher Weise zeigt es die Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel, die von Kaiser Augustus angeordnete Volkszählung, die Herbergssuche, die Geburt Jesu, die Verkündigung der frohen Botschaft durch die Engel, den Besuch der Hirten an der Krippe und die Verehrung des Neugeborenen durch die Heiligen Drei Könige auf. Zudem lesen die Mädchen und Buben Kyrie-Rufe und Fürbitten vor.Das Krippenspiel ist Teil der Kinderchristmette, die in Form eines Wortgottesdienstes abgehalten wird. Es ersetzt dabei Lesung und Evangelium. Vier "Lichtkinder" sprachen diesmal die einführenden Worte und stimmten die kleinen und großen Gläubigen auf die Christmette und das Wunder der Heiligen Nacht ein.Pfarrer Heribert Stretz freute sich über ein volles Gotteshaus. Den Besuchern der Kinderchristmette trug er auf, Jesus als das größte Geschenk an Weihnachten zu begreifen. Den Kleinen dankte er für ihren Eifer beim Proben und beim Mitwirken. Großes Lob sprach er insbesondere Nachwuchsorganistin Lena Dimper aus. Diese hatte in hervorragender Weise mit den Kindern die Lieder einstudiert.Der gelungene und andächtige Gottesdienst war wie so oft das Ergebnis des gemeinschaftlichen Zusammenwirkens vieler Helfer, die sich für ihre Pfarrei engagieren. Dafür bedankte sich der Geistliche ausdrücklich bei allen Beteiligten.