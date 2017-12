Kastl ist eine der kinderreichsten Gemeinden im Landkreis Tirschenreuth. Für die ganz Kleinen gab es deshalb einen extra Mini-Gottesdienst am Heiligen Abend, in dem anhand der Frage "Wer kommt heut' Nacht in unser Haus?" den Kindern die Weihnachtsgeschichte erklärt wurde. Nach der Begrüßung und dem Gebet erzählten Stofftiere den Kindern, was an Weihnachten besonderes geschah. Alle durften im Anschluss ihre Kuscheltiere zur Krippe bringen und sie so an der Weihnachtsgeschichte teilhaben lassen.

Ein Led-Licht wurde als Symbol für den Bethlehemsstern, der Licht in unsere Welt gebracht hat, von Kind zu Kind weitergereicht. Alle durften zum Schluss ein Friedenslicht und ein von Christian Kneidl ausgesägtes Tier aus Holz mit nach Hause nehmen. Die Andacht wurde von Beate Wöhrl an der Gitarre und Birgit Hecht an der Veeh-Harfe musikalisch begleitet.Zahlreiche Gläubige kamen am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Kastler Pfarrkirche, um den von einem Ensemble des Erbendorfer Zitherclubs und dem Männerchor Kastl musikalisch umrahmten Gottesdienst zu feiern. Der zweite Weihnachtsfeiertag ist traditionell dem Heiligen Stephanus geweiht erklärte Pfarrer Heribert Stretz. Stephanus ist ein christlicher Märtyrer und wird als Heiliger verehrt. Stephanus, der einer Steinigung zum Opfer fiel, sank vor seinem Tod in die Knie und rief: "Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!"Musikalisch orientierte sich der Gottesdienst an der Christkindl-Meß von Fritz Morgenschweis, einer dreistimmig gesungenen, bairisch-egerländischen Weihnachtsmesse. Unter der Leitung von Albert Schraml zeigte der Männerchor Kastl bei Liedern wie "Halleluja" oder zur Gabenbereitung "Nimm was wir haben, den Wein und das Brot" eindrucksvoll sein Können. Begleitet wurde der Männerchor vom Zitherclub Erbendorf unter der Leitung von Veronika Hille am Hackbrett. Vorsitzende Heidi Banzer spielte an der Zither und Jonas Hille die Gitarre. Am Ende des Gottesdienstes sangen alle gemeinsam "Oh du fröhliche" und die Gläubigen bedankten sich bei allen Musikanten mit einem Applaus.