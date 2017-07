Auch zum Ende der bayerischen Meisterschaften des Oberpfälzer Schützenbundes gelingt einigen Kastler Schützen der Sprung auf das Siegertreppchen. Ihre Ausbeute kann sich mehr als sehen lassen.

An mehreren Wettkampftagen waren annähernd 30 Teilnehmer in mehreren Disziplinen am Start, um sich in den verschiedensten Wettbewerben mit den Besten des Landesverbandes zu messen. Dabei können die Kastler Sportschützen eine beachtliche Bilanz vorweisen. Insgesamt 24 Einzel- und 16 Mannschaftsmedaillen, zum Teil auch für die eigens gegründeten Sportgemeinschaften, nahmen die Schützen mit nach Hause. Vor allem in den Gewehrdisziplinen zeigten die Kastler ihr Können.In der Damenklasse war Maria Kausler mit 8 Medaillen, davon jeweils 4 im Einzel- und 4 im Mannschaftswettbewerb, die erfolgreichste Teilnehmerin. Aber auch Michael Buchbinder in der Schützenklasse stand ihr mit 4 Einzel- und 3 Mannschaftsplatzierungen kaum nach. Bei den Jugendlichen sammelten Johanna Pühl und Luisa Stahl mit jeweils 3 Einzel- und 3 Mannschaftplatzierungen die meisten Auszeichnungen.Erfreulich ist aber auch das gute Abschneiden der Luftpistolen-Schützen. Erstmals in der Geschichte des Vereins gelang einer Mannschaft der Schützenklasse der Sprung nach ganz oben auf das Siegerpodest. Andreas Kausler sowie Fabian und Julian Böhm sicherten sich mit einer geschlossenen Teamleistung den Titel des Bayerischen Meisters des Oberpfälzer Schützenbundes.Aber auch die Jugendlichen konnten überzeugen. Hannes Reger sowie die Brüder Fabian und Julian Plannerer holten im Mannschaftswettbewerb der Schülerklasse den Vize-Titel. Dominik Uschold erreichte bei den Jugendlichen im Einzelwettbewerb die Bronzemedaille.