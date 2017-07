Elf neue Ministranten in der Pfarrei St. Margaretha nahm Pfarrer Heribert Stretz in einem feierlichen Gottesdienst auf. "Schön, dass ihr da seid", begrüßte er die neuen Messdiener. Mit dieser ehrenvollen Aufgabe zeigten sei eine Haltung, die jeder Christ im Herzen haben sollte: "Nur wenn wir aufeinander schauen, was der andere braucht, gelingt das Zusammenleben in einer Gemeinde."

Die Geschichte von der Brotvermehrung nahm der Pfarrer in seiner Predigt auf und sagte zu seinen Ministranten, dass jeder von ihnen das Kind mit den Broten und den zwei Fischen sein könne. Jeder könne seinen Beitrag zur Gemeinschaft beisteuern, auch wenn er zunächst nur gering erscheint. Was jeder einzelne Ministrant mitbringt, mache Jesus fruchtbar für die Gemeinde.Im Anschluss überreichte Stretz an die Ministranten-Plaketten mit dem Bild der Brotvermehrung. Im weiteren Verlauf des Gottesdienstes stellten die großen Ministranten die einzelnen Dienste der Ministranten vor: Kreuzträger, Leuchterträger, Buchträger, Rauchfass- und Schiffchenträger, Brot und Wein, Weihwasser und die Schellen. Sie erläuterten den Sinn dieser Aufgaben. Die würdevolle musikalische Gestaltung übernahm der Chor Laudate.