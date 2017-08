Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Kastl an .... Am Wochenende laden die Wild-West-Enthusiasten der Two Rivers Privity wieder in ihr Reich an der Haidenaab bei Unterbruck.

Für die einen ist es eine Reise zurück in die Kindheit, für die anderen sogar in die USA zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber alle fahren dafür am Wochenende nach Unterbruck: Am Samstag, 12. August, lädt die Two Rivers Privity (TRP) zum Tag der offenen Tür. Von 14 Uhr bis nach Mitternacht dauert diese "Zeitreise in den Wilden Westen".Unter dieses Motto haben die Organisatoren den Tag gestellt. Vor elf Jahren fand sich die Gruppe zusammen, um das gemeinsame Hobby auszuleben: das Amerika des 18. und 19. Jahrhunderts. Daraus entstand die Interessengemeinschaft für nordamerikanische Kulturgeschichte, die TRP. Seit dieser Zeit lassen die Mitglieder den amerikanischen wilden Westen regelmäßig auferstehen. "Wichtig ist uns Authentizität und historische Korrektheit", sagt Werner Schmidt als Sprecher der Wild-West-Enthusiasten. Es gehe nicht um eine Faschingsveranstaltung. Meist bleibt die Gruppe für sich. Regelmäßig verwandelt sie aber eine Weide bei Unterbruck mit Liebe zum Detail zur Wild-West-Stadt. Mittlerweile ist der Termin an der Haidenaab mehr als ein Geheimtipp. Dies ist Verpflichtung und Ansporn: Auch am Samstag will die Gruppe ein ansprechendes Programm bieten.Für Kinder sind geführte Reitrunden geplant, außerdem erfahren sie, wie sich einst Indianerkinder die Zeit vertrieben. Auch erwachsenen "Greenhorns" möchte die TRP einen historischen Einblick geben in das Leben von Cowboys, Trappern und Indianern im "Beaver Creek Valley" (Biberbachtal), wie die Mitglieder ihr Gelände nennen. Neben einem Show-Tipi der Plains-Indianer wartet ein Trapper Handelsfort der "Fur Trade Company" aus der Zeit um 1820. Die Cowboys üben sich im Roping (Lassowerfen) und kochen beim Chuckwagon (Küchenwagen) im Dutch oven (Schmortopf).Ein Mountebank (Quacksalber) wird seine Heilmittel anpreisen. "In unseren General Stores (Verkauf auf ausgelegten Decken) kann sich jeder nach Herzenslust mit Accessoires aus und für den Wilden Westen eindecken", verspricht Schmidt. Etwas Glück braucht man für die TRP-Tombola. Das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Auf der Speisekarte stehen Cowboy-Essen und andere Leckereien, dazu allerlei Getränke. Für die Großen und Hartgesottenen gibt es den berühmt berüchtigten Hudson-Bay-Rum und Irish Whiskey. Weitere Informationen über die Interessengemeinschaft "Two Rivers Privity" gibt es im Internet:___Weitere Informationen: