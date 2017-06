Die genaue Ursache des Unfalls werden wohl erst die weiteren Ermittlungen der Polizei ans Licht bringen. Am Freitagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2665 bei Kastl zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Laster. Der 32-jährige Motorradfahrer musste ins Krankenhaus.

Motorradfahrer bremst lange vorher

Wohl übersehen

Von der Baustelle in der Hauptstraße in Kastl fuhr ein 60-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Vier-Achs-Laster in die Staatsstraße 2665 ein und wollte nach links in Richtung Pressath seine Fahrt fortsetzen. Zum selben Zeitpunkt war ein 32-jähriger Motorradfahrer auf der Staatsstraße aus Richtung Kemnath kommend, in Fahrtrichtung Pressath unterwegs.Eine lange Bremsspur zeugt davon, dass der Motorradfahrer noch sehr weit vor dem Kreuzungsbereich eine Bremsmanöver einleitete. Den Zusammenstoß konnte er dennoch nicht verhindern und krachte mit seinem Motorrad in die Beifahrerseite des Lastwagens. Daraufhin kam der Motorradfahrer mit seinem Zweirad von der Straße nach rechts ab, fuhr einen Hang hinunter und blieb in einer Wiese verletzt liegen.Um 6.24 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle nach dem Notrufeingang die Rettungskräfte. 12 Feuerwehrleute der Feuerwehr Kastl mit Mannschaftstransporter und Löschgruppenfahrzeug, der Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug der BRK-Rettungswache Kemnath rückten an. Nach erster Versorgung vor Ort wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. "Der 32-jährige Motorradfahrer verletzte sich nach ersten Erkenntnissen zum Glück nur leicht", teilten die Beamten der Kemnather Polizeiinspektion vor Ort mit."Vorerst muss davon ausgegangen werden, dass der LKW-Fahrer den aus Richtung Kemnath kommenden Motorradfahrer beim Einfahren in die Staatsstraße übersah und es somit zum Unfall kam", hieß es weiter. Die genaue Klärung des Unfallhergangs werden die Ermittlungen der Polizeibeamten ergeben.Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten unter Kommandanten Ludwig Kugler den Verkehr während der Unfallaufnahme halbseitig und bargen im Auftrag der Polizeibeamten das Zweirad aus der kleinen Wiesenfläche. Die genaue Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden.