Seit dreißig Jahren bindet der Katholischen Frauenbund Kräuterbuschen für Mariä Himmelfahrt. Auch am Montag halfen 22 Frauen von 17 bis 80 Jahren im Pfarrhof zusammen. Auf zwei langen Tischreihen waren Getreide, Blumen, Heil- und Wildkräuter aufgelegt, die nach und nach zu duftenden Gebinden zusammengefügt wurden. Die Königskerze in der Mitte steht für Christus, die Rose für die Mutter Gottes.

Circa 120 Sträuße entstanden so. Diese wurden am Dienstag im Gottesdienst geweiht und werden zu Hause in die Wohnung gestellt. Manche Familien halten an dem Brauch fest, diese Kräuterbuschen, zusammen mit den Birkenringen von Fronleichnam und den Palmbuschen von Ostern, an Weihnachten und an Heilig-Drei-König, zum Ausräuchern von Haus und Stall zu verwenden.Das Geld aus dem Verkauf der Kräuterbuschen wird an Pater Kirchberger für die Steyler-Stiftung übergeben und für die Mission in Indonesien gespendet.