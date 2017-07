Aktion "Übern Zaun gschaut" ein tolles Erlebnis für Kastler Gartenfreunde

Freizeit Kastl

20.07.2017

20.07.2017

Unter dem Motto "Übern Zaun gschaut" fand auf Initiative des Kastler Gartenbauvereins ein Tag der offenen Tür im Garten der Familie Ohnimus am Berghäuserweg in Kastl statt. Zu bestaunen war ein rund 2000 Quadratmeter großes Gartenhanggrundstück, das mit allen erdenklichen Gewächsen angepflanzt ist, und das jetzt zur Rosenblüte natürlich in voller Pracht daher kam. Auch einige Sitzecken und Gartenlauben luden zum Verweilen ein, wobei der Seerosenreich mit Springbrunnen am Berg schon ein besonderes Anschauungsobjekt war. Die Frauen des Kastler Gartenbauvereins bewirteten die Gäste mit Kaffee und Kuchen, während Scherenschleifer Martin Lehmeier aus Ammerthal die Gartenscheren aller Art der Besucher schärfte und reparierte. Irene Ohnimus freute sich über das Interesse und den Besuch in ihrem Garten, meinte aber dass das große Hanggrundstück, nicht nur Freude, sondern auch Arbeit macht. Gartenbauvereinsvorsitzende Maria Weiß bedankte sich bei der Familie für die freundliche Aufnahme in ihrem grünen Kleinod. Der Erlös aus Kaffee- und Kuchenverkauf sowie der Scherenschleifaktion wird der Aids-Kinderhilfe in Südafrika gespendet. Darüber freuten sich (von links) Irene Ohnimus, Vorsitzende Maria Weiß, Agnes Fasoldt und Scherenschleifer Martin Lehmeier aus Ammerthal ganz besonders. Bild: jp