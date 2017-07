Freizeit Kastl

31.07.2017

2

0 31.07.2017

Die DJK Utzenhofen hat den Anspruch, Abwechslung zu bieten. Das schlug sich auch im Programm des Festwochenende zum 50-jährigen Bestehen nieder.

Utzenhofen. Mit einer gelungenen Mischung aus Sport, Kabarett, Musik und Gastlichkeit feierte die DJK Utzenhofen drei Tage lang ihr 50-jähriges Bestehen. "Vereine sind unverzichtbare Bestandteile gesellschaftlichen Lebens unserer Heimatgemeinden." Darauf verwies Schirmherr und Bürgermeister Stefan Braun in seinem Grußwort."Vereine verbinden Menschen mit gleichen Interessen, Zielen und Hobbys und schaffen somit Gemeinschaft und regionale Zusammengehörigkeit", betonte er zudem. Viele gesellschaftliche Aufgaben ließen sich sogar nur in einer solchen Gemeinschaft verwirklichen. "Der Verein leistete in diesen fünf Jahrzehnten einen überaus wertvollen Beitrag für unsere Jugend und unsere Lebensgemeinschaft", unterstrich Braun. Der Ehrenschirmherr, Bundestagsabgeordneter Alois Karl, ging in seinem Grußwort mehr auf die Geschichte der DJK Utzenhofen ein. Als persönliche Anmerkung verwies er darauf, dass seine Mutter aus Utzenhofen stammt, zudem erinnere er sich als einst aktiver Fußballer noch recht gut an Spiele gegen die DJK Utzenhofen. In einer Mannschaft könne man sich messen, miteinander in Wettbewerb treten und auch einfach Spaß am Spiel haben, betonte DJK-Vorsitzender Hans Gradl: "Vereine nehmen wichtige gesellschaftliche Aufgaben wahr, die wir hier im Lauterachtal mit unseren Spielgemeinschaften im Jugendbereich erfolgreich pflegen." Ihr Jubiläum feierte die DJK auch mit einem Freundschaftsspiel gegen eine Auswahl der ungarischen Patengemeinde, einem Pokalturnier mit den Vereinen SV Lauterhofen, der DJK Oberwiesenacker, dem TV Velburg und der heimischen DJK. Zum Programm gehörten aber auch ein Dankgottesdienst mit anschließendem Festzug der Vereine sowie Schlager- und Kabarettabende. Mit einem Jugendabend am Freitag mit der Partyband MAXXX hatte das Festwochenende begonnen, mit einem bayerischen Kabarettabend am Sonntag klang es aus. Am Samstagnachmittag trafen sich alle ehemaligen Schüler, die in Utzenhofen den Unterricht besucht hatten. Ein Freundschaftsspiel gegen eine Delegation aus Ungarn wurde am Spätnachmittag angepfiffen. Die ehemaligen Akteure der DJK Utzenhofen trafen sich zum Erinnerungsaustausch im Festzelt unter musikalischer Unterhaltung der Öha Band.Am Sonntag zogen die örtlichen Vereinsabordnungen mit dem Patenverein Kastl der DJK Oberwiesenacker und dem Jubelverein in die Pfarrkirche "Sankt Vitus Utzenhofen", um mit Pfarrer Josef Kanovsky Gottesdienst zu feiern. Die Trachtenkapelle Hohenburg gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit. Die Trachtenkapelle Hohenburg spielte zum anschließenden Frühschoppen.Ein Nachmittag voller Spaß und ein Erlebnis für Familien und Freunde wurde die Utzenhofer Team-Trophy (siehe oben). Mit einem Pokalturnier wurde der Nachmittag geschlossen. Urig, deftig und heftig wurde es im Festzelt der DJK Utzenhofen am Sonntagabend in einer gutbesuchten Kabarett-Vorstellung, mit der das Festwochenende ausklang.