Freizeit Kastl

14.06.2017

2

0 14.06.2017

"In Utzenhofen ist Kirwa, mei Liaba, mei Liaba": So schallt es am Wochenende durch das Dorf, wenn die Moidln und Burschen unterwegs sind. Seit 25 Jahren ist das dreitägige Traditionsfest der Höhepunkt im Jahresverlauf.

Utzenhofen. Los geht's heute mit einem Schafkopfturnier, bei dem 200, 100, 50 Euro und weitere Preise zu gewinnen sind. Wochenlang haben die 13 Paare fleißig für die Kirwa geprobt, um für das Baumaustanzen optimal gerüstet zu sein. Das Prachtexemplar einer Fichte, die wie jedes Jahr ein Utzenhofener gestiftet hat, wird in der Nacht zum Samstag aus dem Wald geholt. Bevor das Wahrzeichen um 13 Uhr mit einem Kranwagen und Goißen aufgerichtet wird, schmücken die Kirwaleit den Baum. Nach dieser harten Arbeit beginnt der vergnügliche Teil: Um 20 Uhr eröffnen die Paare, angeführt vom amtierenden Oberkirwapaar Theresia Guttenberger und Thomas Schuhmann, mit dem Einzug ins Zelt den Tanz. Für Stimmung sorgt die Band Stand By. Am Sonntag, 18. Juni, ist um 10 Uhr der Gottesdienst zum Patrozinium von St. Vitus. Dass sich Frühschoppen und Kirwa-Essen anschließen, ist ein alter Brauch. Kaffee und Kuchen gibt es ab 13 Uhr, um 15 Uhr beginnt das Baumaustanzen mit den Hoglbouchan. In Gstanzln werden heimische Größen derbleckt.Zum Finale am Montag ab 15.30 Uhr wird der Kirwabär durch den Ort getrieben. Ab 19.30 Uhr sorgen Oi's Zufall für fröhliche Stunden. Endgültiger Abschluss ist gegen 22 Uhr mit der großen Verlosung, bei der es den Kirwabaum, eine Bierzeltgarnitur und Sachpreise zu gewinnen gibt.