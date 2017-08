Freizeit Kastl

20.08.2017

2

0 20.08.2017

Für das Ferienprogramm der Marktgemeinde hatte sich der CSU- Ortsverband unter der Leitung des 3. Bürgermeisters Andreas Otterbein und mit Organisator Roland Bösl etwas ganz Besonderes einfallen lassen: einen Ausflug in die BMW-Welt. Hoch interessant fanden Jung und Alt die gebuchte Premiumführung. Gezeigt wurden alle gängigen Autos und Motorräder des Herstellers. Dass es ausdrücklich erlaubt war, in oder auf den Fahrzeugen Platz zu nehmen, machte alles noch spannender. Krönender Abschluss waren die Katakomben, wo sich über vier Stockwerke die Anlieferung und die automatisierte Einlagerung der Autos erstreckt, die 24 Stunden später an die Besitzer übergeben werden.