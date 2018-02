Freizeit Kastl

19.02.2018

19.02.2018

Zufrieden zeigte sich Büchereileiter Georg Dürr beim Jahrestreffen der Mitarbeiter der Gemeindebücherei mit dem zurückliegenden Jahr. Die 24 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen um den Leiter der Einrichtung sorgten dafür, dass sie knapp 350 Stunden geöffnet war. Während dieser Zeit wurden 13 260 Ausleihen verbucht.

Für etliche Arbeit hinter den Kulissen und bei diversen Veranstaltungen seien nochmals rund 2700 Arbeitsstunden zusammengekommen, bilanzierte Dürr. Damit sei die Bibliothek ihrem Slogan "Gemeindebücherei Kastl - Das Haus der Bücher und Medienvielfalt" voll gerecht worden, betonte deren Leiter. Die zentrale Dienstleistung der Einrichtung bestehe nach wie vor darin, Nutzern Medien zur Verfügung zu stellen. Für diese Aufgabe habe die Gemeindebücherei im vergangenen Jahr rund 9000 Euro für die Anschaffung von neuen Büchern und weiteren Medien (DVDs, Hörbücher für Kinder und Erwachsene, Zeitschriften und Familienspielen) aufgewendet. Zudem kann die Bibliothek auch E-Book-Ausleihen bereitstellen.Den Nutzern in Kastl stehen so neben 10 000 Büchern und anderen Medien in der Bücherei selbst weitere 12 000 E-Books online zur Ausleihe zur Verfügung. Dass die Bücherei gut frequentiert und darum eine wichtige Bildungseinrichtung sei, würden die über 5000 Besucher im abgelaufenen Jahr unterstreichen, unterstrich Dürr. Stichpunktartig resümierte der Leiter zudem noch einmal diverse Veranstaltungen. Während des Winterhalbjahres fanden darüber hinaus regelmäßig Vorlesestunden für Kinder statt. Auch sie seien auf reges Interesse gestoßen. Des Weiteren pflege die Bibliothek eine enge Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und der Schule, die regelmäßig in der Bücherei vertreten sind. Fest im Programm stehe der Büchereiführerschein für die Vorschulkinder und eine spezielle Führung der 1 Klasse bei der ersten Schulausleihe. Speziell für Flüchtlinge sei in Herbst eine "Asylothek" ins Programm aufgenommen worden.Bürgermeister Stefan Braun verband seinen Dank an die Mitarbeiter mit dem Lob, "tolle Arbeit" zu leisten. Somit werde die Einrichtung zu einer "wichtigen Stütze im Kastler Kulturleben". Abschließend dankte Dürr der ausgeschiedenen Mitarbeiterin Eva Schneeberger und für deren fünf-jährige Zugehörigkeit im Team. Jubiläen begingen Maria Dürr (30 Jahre), Birgit Geitner, Janina Nold und Sandra Zollbrecht (alle 25 Jahre), Christa Kastner und Gertraud Steuerl (je 10 Jahre). Büchereileiter Georg Dürr nimmt diese Aufgabe seit heuer seit 45 Jahren wahr.