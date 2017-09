Freizeit Kastl

Bei der der Eröffnung der neuen Asylothek in der Gemeindebücherei hoben Büchereileiter Georg Dürr und Bürgermeister Stefan Braun die Wichtigkeit dieser Einrichtung hervor. Der Rathauschef lobte die tollen und wichtigen Aktionen, mit denen die Bücherei immer am Puls der Zeit liege, wie zum Beispiel die neue Asylothek. Dürr sagte, dass die Zahl der Flüchtlinge und asylsuchenden Menschen in den vergangenen Jahren unaufhörlich gestiegen sei. Und damit auch die Anforderung, diese Menschen zu integrieren.

Ein Projekt sei die Asylothek. Die erste Einrichtung dieser Art hatte Günter Reichert 2012 in Nürnberg gegründet: eine Bibliothek für Asylbewerber. Inzwischen habe sich das Konzept deutschlandweit verbreitet. Laut Dürr stellt die Diözese Eichstätt der Gemeindebücherei Kastl Mittel bereit, um damit den Aufbau einer Asylothek umzusetzen. Die Einrichtung soll Ayslbewerbern den Zugang zur deutschen Sprache und Kultur erleichtern. Ziel sei, das Medienangebot für Flüchtlingskinder, Asylsuchende und ehrenamtliche Initiativen zu erweitern - unter anderem mit Büchern für Flüchtlinge (Deutsch und Lernbücher), aber auch mit Büchern über das Schicksal der Geflüchteten sowie über das Land, aus dem sie geflohen sind.Das Kastler Büchereiteam will damit einen Beitrag zu Verständigung leisten. Die Asylothek soll weiterwachsen und ein fester Bestandteil des Medienangebots sein. Bürgermeister Stefan Brauns Dank galt dem Büchereileiter und seinem Team, aber auch den Mitgliedern des Helferkreises. Die Integration sei manchmal etwas schwierig und stets im Wandel. Auch seien unter den Geflüchteten einige Analphabeten, die man an Sprache und Lesen heranführen müsse. Sein Dank galt auch der Diözese. Die Bücherei sei auch ein Bindeglied zwischen Kindergarten und Schule ist und unterstütze mit ihrem Angebot diese Arbeit.Georg Dürr erklärte noch, dass sich Interessierte über alle Medien auch auf der Homepage ( www.gemeindebuecherei-kastl.de) im Online-Katalog unter der Rubrik Asylothek näher informieren können.