Freizeit Kastl

16.07.2017

16.07.2017

Nicht einmal die Kastler Böllerschützen konnten mit viel Rauch und Krach die Regenwolken zum Auftakt des Kastler Bürgerfests vertreiben. Beim Aufstellen des Festzugs am ehemaligen Kastler Bahnhof, dem ein Freibierausschank voranging, hielt das Wetter noch einigermaßen. Aber kurz nach der musikalischen Eröffnung durch die Oberpfälzer Spitzbuam brauchte Schirmherr Bürgermeister Stefan Braun tatsächlich einen Schirm: Teilweise goss es wie aus Kübeln.

Interkommunal gefeiert

Erstmals auch Bratfisch

Den Festzug führte die Blaskapelle aus Ursensollen an, gefolgt von der Prominenz und den Fahnenabordnungen der Vereine. Sie alle marschierten vom ehemaligen Bahnhof zum Marktplatz. Dort gab's noch ein kurzes Standkonzert der Ursensollner Musiker, ehe Stefan Braun, diesmal ohne Schürze, aber in Profimanier, mit einem einzigen Schlag den Zapfhahn setzte und das Festbierfass fast spritzerfrei anstach.Heinz Kuchar von den Spitzbuam verkündete das "Ozapft is" übers Mikrofon. Danach gab's eine frische Maß für die Prominenz und der Schirmherr bedankte sich bei der Blaskapelle aus Ursensollen für die "interkommunale Zusammenarbeit".Ehrengast war der Bürgermeister von Kastls ungarischer Partnergemeinde Ersekscanad, Robert Felso. Auch Bürgermeister Xaver Lang und eine Abordnung aus Lauterhofen- sowie Bürgermeister Franz Mädler und seine Gruppe aus Ursensollen feierten mit. Kaum erklangen die ersten Polkas und Boarischen der Spitzbuam, fing es zu tröpfeln an - und dann prasselte es richtig nieder. Die Gäste nahmen's gelassen. Sie rückten unter den Sonnenschirmen, in den Verköstigungs-Zelten und -Buden zusammen und lauschten von dort aus der Musik.Die Spitzbuam spielten nicht nur Boarische, sondern auch Evergreens von Creedence Clearwater Revival bis Andreas Gabalier. Umlagert war die Fischbraterei aus Hartenhof, bei der es heuer neben Fischsemmeln zum ersten Mal auch gebratenen Hering und Makrelen gab - eine willkommene Abwechslung in der Kulinarik des Kastler Bürgerfests.