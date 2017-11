Freizeit Kastl

15.11.2017

Ein erfolgreiches Reisejahr war die abgelaufene Saison für die Kastler Taubenfreunde, wie Vorsitzender Willi Fehlner bei der Siegerehrung im Gasthaus Kopf in Heimhof freudestrahlend verkündete.

Bürgermeister Stefan Braun und Willi Fehlner nahmen die Siegerehrung vor. Vereinsmeister und mit weitem Abstand erfolgreichster Tauberer 2017 war Georg Stepper mit 46 Preisen. Außerdem wurde er noch Weibchenmeister, Jährigenmeister und Männchenmeister 2017.Zweiter Sieger ist Stefan Lill mit 31 Preisen - außerdem noch zweiter Weibchenmeister, dritter Jährigenmeister und zweiter Männchenmeister. Dritter wurde Willi Fehlner mit 30 Preisen. Außerdem hatte er das beste Weibchen in seinem Schlag. Vierte wurden Elisabeth und Alois Lang mit 28 Preisen. Außerdem hatten die Langs noch den zweiten jährigen Vogel und die zweite Jungtaube im Schlag. Weiter wurde Willi Fehlner Jungflugmeister 2017 und hatte die beste Jungtaube. Es folgte ein kurzer Nachruf auf den vor kurzem verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden und Kastler "Ur-Tauberer" Adolf Kölbl, der vom Verein bei der Beerdigung mit einem Taubenauflass geehrt wurde. Zwischen den einzelnen Tagesordnungspunkten unterhielten Ida Stepper und Michael Ebenhöch musikalisch die Versammlung.Bürgermeister Stefan Braun lobte in seiner Ansprache den guten Zusammenhalt der Kastler Tauberer. Auch er erinnerte an Adolf Kölbl und gratulierte den Siegern zu den ausgezeichneten Leistungen ihrer Tauben. Abschließend wünschte Braun ein ebenso erfolgreiches Reisejahr 2018.Willi Fehlner dankte zum Abschluss den Damen des Vereins, die ihn so fleißig bei seiner Arbeit unterstützen: Heidi Kölbl, Sandra Auers, Elisabeth Lang und Rosa Graml. Außerdem ermunterte er Stefan Lill, der als "Aufsteiger" im Verein gilt, so erfolgreich weiterzumachen.