Nach Heidi und Haindling ab ins Labyrinth

Freizeit Kastl

08.08.2017

Die Ferienfahrt des Teams der Gemeindebücherei und der Kolpingsfamilie ging zu Heidi auf die Luisenburg - dank Gemeindezuschuss zu vergünstigten Konditionen. Das Stück ist fulminant, liebevoll und berührend inszeniert mit viel Musik und Wortwitz. Das begeisterte die Kastler Kinder (Bild) mit ihren Eltern und Omas. Die berührend schöne Geschichte vom Waisenkind Heidi, das durch seine Natürlichkeit, seinen Optimismus und seine Herzenswärme nicht nur den alten Alm-Öhi aus seiner Verbitterung löst, ist weithin bekannt. Mit dem Alm-Öhi, dem Geißen-Peter, Klara, dem strengen Fräulein Rottenmeier und all den vertrauten Figuren aus den Bergen erlebten die Teilnehmer ein unvergleichliches Theaterereignis. Nach Heidi am Vormittag samt mitreißender Musik von Haindling wartete am Nachmittag das Felsenlabyrinth. Hier hatten die Kinder an der Krabbelei und Kletterei sowie beim Verstecken zwischen den Felsen ihre Freude. Bild: due