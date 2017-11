Freizeit Kastl

09.11.2017

4

0 09.11.2017

Utzenhofen. Trotz des wechselhaften Wetters sprossen heuer die Blumen der Gartenfreunde. Bei der Herbstversammlung blickten die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) zurück. Vorsitzende Christa Donhauser freute sich über viele Besucher im Pfarrsaal. In ihrem Rückblick erzählte Vorsitzende Donhauser von den zurückliegenden Aktivitäten. Als vorbildlich gelte seit Jahren die Initiative des OGV, Brücken und Blumentröge in Utzenhofen und Umelsdorf zu bepflanzen und zu betreuen. Damit leisteten die Mitglieder einen ehrenamtlichen Beitrag zur Ortsverschönerung. Ein namentlicher Dank ging dafür an Waldtraud Behringer, Mathilde Forster, Gudrun Fischer, Angelika Jehle, Agnes und Rose Scharl. An diese Frauen überreichte Donhauser jeweils einen Gutschein überreichen.

Mit der Bilderpräsentation über das Thema Hochbeet machte Gartenbäuerin Irmgard Popp die Mitglieder mit Bau und Betreuung von Hochbeeten vertraut. Sie berichtete aus eigener Erfahrung bei der Gartenarbeit und machte auf vermeidbare Fehler und Verbesserungen aufmerksam. Thema waren ferner Kräuter und Blumen, die man praktisch, bequem, ertragreich und dekorativ anbauen und ernten kann.Pfarrer Josef Kanovsky sagte in seinem Grußwort: "In den Herbstmonaten wird die Ernte eingefahren." Er trug gute und schlechte Erfahrungen aus der Gartenarbeit vor.Bürgermeister Stefan Braun bezeichnete den Gartenbauverein als sehr aktiv, nicht nur beim Engagement des Blumenschmucks, sondern eben gerade auch im Pflegen der öffentlichen Anlagen und für die Betreuung der Blumen an Brücken.Jedes anwesende Mitglied durfte sich am reich gedeckten Blumen- und Kräutertisch, als Dankbarkeit für den Blumenschmuck, Blumenstöcke und Kräuter verschiedener Art mit nach Hause nehmen.