Freizeit Kastl

13.05.2018

56

0 13.05.201856

Vor über 35 Jahren hat Franz Weiß das Museum in der Hohenburger Straße 44 eröffnet. Dazu hatte er das einstige Auerhaus, ein Bauernhaus aus dem 14. Jahrhundert samt Hofstelle und Nebengebäude, in mühevoller Arbeit saniert. Jetzt feierte das Museum nach der langen Winterpause Wiedereröffnung. Besitzer Anna Maria Weiß und ihre Tochter Birgitta freuten sich über zahlreiche Besucher aus nah und f, unter ihnen auch Bürgermeister Stefan Braun und seine Stellvertreterin Monika Breunig sowie Altbürgermeister Hans Raab. Die Besitzerinnen baten um Spenden für die Erneuerung des Museumsdachs. In der Kapelle und in der Scheune waren Flötenkonzerte zu hören und die New Mill Liners zeigten Linedance. Den musikalischen Abschluss bildeten Bernd Roithmeier und seine Gitarrengruppe. Bei Kaiserwetter blieben die Gäste gerne noch zu Kaffee und Kuchen im Museumsgarten sitzen.