Wahre Lachsalven rund um "Die Pfingstorgel" auf der Luisenburg

Freizeit Kastl

11.08.2017

Die nie enden wollenden Lachsalven auf der Luisenburg erfreuten Kastler und Neukirchener Theaterfreunde bei der Aufführung des Stückes "Die Pfingstorgel". Mit minutenlangem Schlussapplaus feierten sie die Darsteller. Organisiert hatten den Ausflug das Team der Gemeindebücherei sowie der Kolpingsfamilie Kastl und Neukirchen. Das Stück stellt eine Moritat über Selbstgerechtigkeit und Geiz der Bauern von Maut dar. Eine Truppe von Wandermusikanten wird dieser heuchlerischen Dorfgemeinschaft den Spiegel vorhalten - mit abgründigem Witz, musikalischer Raffinesse und augenzwinkernder Schläue. Die Musikanten waren tatsächlich musizierende Schauspieler, und auch "Feuerwehrkommandant" Norbert Neugirg war auf der Bühne zu sehen. In dem Stück prallen zwei Welten aufeinander: Auf der einen Seite die armen, fahrenden Wandermusikanten mit ihrem Anführer Bartholomäus Flohreiter, eine bunte, lebenslustige Truppe, die in der Welt herumkommt. Auf der anderen Seite die Bauern von Maut mit Bürgermeister Zirngibl an der Spitze - die sind zwar wohlhabend, aber zu knickrig, um für ihre Kirche eine Orgel anzuschaffen. Dass es trotz widriger Voraussetzungen zu einem Happy End kommt, dafür sorgen die Musikanten mit einer List. Von dem grandiosen Stück waren die Theaterfreunde (Bild) aus Kastl und Neukirchen hellauf begeistert. Bild: due