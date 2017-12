Kultur Kastl

04.12.2017

Der Adventsmarkt am Marktplatz geht heuer am Samstag/Sonntag, 9./10. Dezember mit zahlreichen Teilnehmern über die Bühne. Dann wird sich der Duft von Glühwein, Punsch und Plätzchen, Kaffee und Kuchen wieder mit dem von Gulaschsuppe, Bratwürsten, Backschinken und Langos mischen und als einladende Duftglocke über dem Gelände schweben.

16 Aussteller werden mit ihren Ständen allerlei Weihnachtliches und Kulinarisches an Mann und Frau bringen. Der Markt Kastl hat wiederum einen prächtigen Christbaum vor dem Rathaus aufstellen lassen, unter dem sich Schaf und Esel sicher wohlfühlen werden. Veranstalter ist der Verein für Tourismus und Gewerbe.Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag um 15.30 Uhr von Bürgermeister Stefan Braun, dem dann Mädchen und Buben des Kindergartens mit einem Auftritt folgen. Um 16.30 Uhr trägt der Männergesangsverein weihnachtliche Weisen vor. Danach folgt um 17.15 Uhr der Nikolaus nach dem Motto zu loben die Braven und zu rügen die Bösen.Um 18 Uhr ist die Gitarrengruppe von Bernd Roithmeier mit Weihnachtsklängen zu hören. Während des Markts besteht die Möglichkeit des Eselreitens für Kinder. Am Sonntag beginnt der Budenzauber gegen 14 Uhr. Ab 16 Uhr unterhält ein Bläseremsemble aus Illschwang die Besucher und gegen 17.30 Uhr gesellt sich das Christkind hinzu. Es verteilt Sterntaler an Kinder. Dass der Besuch der zahlreichen Verkaufsstände hungrig und durstig macht und deshalb dringend Abhilfe geschaffen werden muss, dafür sorgen die zahlreichen Brotzeit- und Getränkebuden mit allerlei kulinarischen und flüssigen Köstlichkeiten der örtlichen Gastronomie und der Vereine.An weiteren Ständen, etwa aus der ungarischen Patengemeinde Ersekscanad, gibt's Silberschmuck, Sockenwolle und Strohsterne, handgemachte Keramik, Holzschnitzereien, Porzellanweihnachtsschmuck, Weihnachtsgestecke, Brotzeitbrettl, Holzsterne, erlesene Weine, Kräuteröle, Badesalze oder auch Spielzeug.Als besondere Attraktion ist heuer Krippenbauer Markus Pohl in Kastl vertreten. Einige Hilfsorganisationen sind ebenfalls mit von der Partie, so die Mallersdorfer Schwestern, die Ruandahilfe von Barbara und Peter Reindl und der Verein Schutzengel gesucht. Den Steinstadel verwandelt die Mutter-Kind-Gruppe am Sonntag in ein Café.Der Kastler Verkehrsverein hofft, dass für jeden Besucher etwas dabei ist. Die schönste Weihnachtsbude wird prämiert.