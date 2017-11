Kultur Kastl

07.11.2017

0 07.11.2017

Während Anfang Oktober noch die Kastler Kunsttage Besucher in den Steinstadel in der Ortsmitte lockten, bot dieser nun eine Kulturveranstaltung von höchstem Niveau: Der Kölner Chor Volle Tönung erfüllte die alten Gemäuer mit einem abwechslungsreichen Programm. Mit vier Stimmen gaben die Sänger von Klassikern wie Moon River über Beatles-Songs bis zu französischen Chansons wie Ma Liberté tolle Stücke zum Besten. Auch Kölsche Lieder fehlten nicht, auch wenn sich so mancher im Publikum bemühen musste, den Text richtig zu verstehen.

Zwischen den Liedern wurde die Vorstellung durch kabarettistische Einlagen aufgelockert. Volle Tönung hat die Besucher nicht selten zum Schmunzeln oder Lachen gebracht - bei einigen Liedern aber auch nachdenklich gestimmt. Nach der Performance wurden mit Standing Ovations Zugaben gefordert, was zweifellos für die ausgezeichnete Gesangs- und Unterhaltungskunst des Chors spricht. Die Sänger sammelten Spenden, die dem Kindergarten Marienheim zugutekommen. Der Vorsitzende des Tourismusvereins, Andreas Otterbein, sorgte für Getränke.