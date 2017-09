Kultur Kastl

Vier Kunstarten, eine Agenda: Die Zeit zum Stillstand bringen. Die Vernissage der 5. Kastler Kunsttage im Steinstadel ist eine bemerkenswerte Schau mit Arbeiten, die eine konstante und schlichte Wirklichkeit darstellen.

Nach über einem halben Jahr des Auswertens ist es Mitarbeitern des Tourismusvereins gelungen, eine Ausstellung zu konzeptionieren, die das schnelllebige Dasein unterbricht. Stilvolle Werke aus der Bildhauerei, Malerei, Fotografie und maschinelle Lichtobjekte zum Anfassen schmücken den Steinstadel.Überwiegend mit Lindenholz arbeitet Phillip Liehr. Der Holzbildhauer beobachtet stundenlang Menschen auf öffentlichen Plätzen und skizziert Momentaufnahmen. Diese Unbedeutsamkeit der Alltagssituationen schnitzt er dann präzise und detailgetreu in seine etwa 10 bis 15 Zentimeter großen Figuren. Brillen und Tätowierungen, Mauern mit Graffiti, der fliegende Frack eines Fahrradfahrers - sein Jetzt des Alltags lässt trotzdem Raum für ein fantasievolles Gedankenspiel.Monika Jarecka hat eine Vorliebe für Symmetrie und Ordnung. Ihrer Malerei liegt zwar die Technik des Aufbringens und Abtragens von Farbe mit Wischer zugrunde, dennoch sind die Handlungen improvisiert. Symmetrien existieren zwar, werden aber unterwandert und gebrochen. Sie suche den Moment eines von ihr erzeugten forcierten Zufalls. Sie schafft auf Flachem eine Räumlichkeit und hypnotische Tiefe.Müll-Kunst-Maschinen sind die Werke von Stefan Stock. Sie sind absolut sinnfrei, rattern dafür fleißig, und hin und wieder geht ein Licht auf. Lichtobjekte, so der Titel, sind Maschinen, die zum Anfassen und Ausprobieren animieren. Mit dem Versuch herauszufinden, welcher Knopf bestimmte Aktionen auslöst, wird auch hier die Zeit vergessen.Marion Moritz verbringt Nächte an fließenden Gewässern. Der perfekte Augenblick lässt Stunden auf sich warten und ist dennoch nur einen Knopfdruck entfernt. Auf ihren beeindruckenden Fotografien lässt sich das Naturschauspiel erkennen, aber oft geht es in Abstraktion über. So gelingt es ihr durch die längeren Belichtungszeiten, das Farbspiel ihrer Werke zu intensivieren.Bis Sonntag, 8. Oktober, stellen die Künstler ihre Werke aus. Mehr Informationen gibt es unter www.kastler-kunsttage.de.