Kultur Kastl

17.09.2017

Lange war ungewiss, was mit dem Ackerbürgerhaus in der Brauhausgasse 4 in Kastl geschieht. 2011 fassten sich Tanja und Peter Lutter ein Herz. Das Paar und seine drei Kinder retteten das Baudenkmal von 1669 vor dem Verfall. Sie führen damit eine Familientradition weiter. Denn seit 1885 leben in dem Haus schon die Lutters. Für ihr Engagement bekam die Familie nun die Denkmalschutzmedaille. Die Amberger Zeitung durfte sich in dem vorbildlich restaurierten Gebäude umsehen.

Mit Bulldog gegen Haus

Nagel ins Bein schlagen

Manchmal legt sich Peter Lutter auf den Boden seiner Stube im Erdgeschoss und betrachtet die Stuckdecke. Der 38-Jährige hat eine besondere Beziehung zu den Ornamenten aufgebaut, die auf den ersten Blick gar nicht so auffällig sind. Zentimeter für Zentimeter hat Lutter mit einem Spachtel die Decke von Putz- und Farbschichten befreit. "Die Arbeit hat mich an die Grenzen gebracht. Aber ich erinnere mich an die vielen Glücksmomente, die ich hatte, wenn wieder eine kleine Stelle gesäubert war." Tanja und Peter Lutter haben sehr viel selbst Hand angelegt, um ihr Heim erstrahlen zu lassen und sie kennen jeden Millimeter. "Wir sind mit unserem Haus eins geworden", sagt der Familienvater.Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus, dass die Lutters eines Tages in einem denkmalgeschützten Haus wohnen würden. Tanja und Peter sowie die Kinder Julia (17), Leon (13) und Maira (9) lebten in München. Nach dem Studium hatte es den 38-jährigen Ingenieur beruflich in die Landeshauptstadt verschlagen. Als seine Eltern jedoch erklärten, sie wollen das Haus in Kastl verkaufen, kam Peter ins Grübeln. "Mit dem Gedanken konnte ich mich nicht anfreunden", sagt er.Dann sprach er die Idee, in die Heimat Kastl zurückzugehen, laut aus. "Der Gegensatz war deutlich: kleine Wohnung und Garten in München oder großes Haus und viel Grün in der Oberpfalz." Für Peter Lutter, der gern Tiere um sich hat, keine Frage. Heute picken zwischen den Apfelbäumen und den noch zu Omas Zeiten angelegten Gemüsebeeten ein Dutzend Hühner und Hündin Sunday schnüffelt sich durch ihr Revier. Ein solches Haus hätten die Lutters in München wohl niemals gefunden. "Für mich war es zunächst ein Schock", sagt Tanja Lutter mit einem Lachen. "Auch meinen Schwiegereltern, denen das Haus gehörte, ist die Kinnlade runtergefallen, als sie von den Plänen hörten." Für Peter Lutter war es aber eine pragmatische Entscheidung, wie er sagt.Und eine gute Entscheidung, denn 2011 starteten die Lutters mit den Sanierungsarbeiten. 2500 selbst geleistete Stunden und viele "erschöpfende Tage" später zogen sie im Juni 2015 in ihr altes neues Heim ein. "Auf alle Fälle würde ich es wieder wagen", sagt Peter Lutter. Natürlich gab es auch diejenigen, die den Ingenieur für verrückt hielten. "Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, haben in der Bevölkerung oft eine schlechte Aura. Der Maurer wollte den Stuck runterreißen. Ein anderer riet uns, mit dem Bulldog gegen das Haus zu fahren, damit es vollends einstürzt."Doch die Lutters stehen zu ihrer Entscheidung. "Ein denkmalgeschütztes Haus bedeutet mehr Behördengänge als ein Neubau. Es ist aber nicht gleichbedeutend mit Einschränkungen", relativiert Tanja Lutter das Bild.Wer ein Denkmal besitzt, hat eben ein besonderes Heim. "Man soll deutlich sehen, wie das Haus einmal aussah", erklärt sie. "Der museale Charakter ist uns wichtig." Erbaut wurde das Gebäude in der Brauhausgasse 4 im Jahr 1669. Im 18. Jahrhundert bauten die damaligen Eigentümer das Haus aufwendig um. Spuren der Barockzeit finden sich vor allem im ersten Obergeschoss - der Kinder-Etage, wie die Lutters es nennen. Die beiden Töchter teilen sich einen ehemaligen Tanzsaal, der heute durch eine Wand getrennt ist. "Die große Tochter ist begeistert, dass ein großes Bett im Raum steht und trotzdem immer noch genügend Platz ist", sagt Tanja Lutter. Bei Sohn Leon im Kinderzimmer ist sogar der Lehmputz an einer Wand sichtbar.Die zweite Etage des Hauses sowie der ausgebaute Spitzboden gehören den Eltern. Verbunden sind die beiden Niveaus mit einer frei stehenden Treppe, die dem Raum eine gewissen Leichtigkeit gibt. Der Giebel mit dem fränkischen Fachwerk ist freisichtig und offenbart den Blick auf die spannende Balkenkonstruktion. "Von außen kann man das nicht erkennen", sagt Peter Lutter. "Da haben wir das Haus verputzt." Auf der Oberseite der Balken, die quer durch den Raum führen, hat der Familienvater LED-Schienen angebracht. Damit wird der weiß gestrichene Spitzboden angeleuchtet und die Wände reflektieren das angenehm warme Licht zurück. Eine Lampe hätte man hier nirgends aufhängen können. "Man muss sich eben den Gegebenheiten anpassen", kommentiert der 38-Jährige seine kreative Beleuchtungsidee.Die Lutters setzen bewusst moderne Elemente als Kontrast in ihr historisches Haus. In der Küche steht beispielsweise ein puristisch weißer Block mit dem Ofen und einer Arbeitsfläche wie eine Raum-Insel, in der Stube fällt der erste Blick auf eine gelbe Kommode mit einer szenigen Espressomaschine wie sie ein Barista in Italien verwenden könnte. Auch ein Blickfang: das Bad in der elterlichen Etage. Es besteht aus Lehm an den Wänden und viel Holz - auch der Boden ist hölzern. "Das passt hervorragend zusammen", sagt Peter Lutter begeistert. Denkmalgeschützt und schick? Das geht sehr wohl, wie die Lutters beweisen.Nur etwas kahl wirken die weißen Wände. Warum hängen keine Bilder oder Fotos an den Mauern? Tanja und Peter Lutter lachen. "Durch all die dreckige Arbeit ist uns das Haus so ans Herz gewachsen. Würde ich einen Nagel in die Wand schlagen, wäre das, als schlage ich ihn in mein Bein oder meinen Arm", scherzt der 38-Jährige. Die Lutters lieben ihr Zuhause. Umso schöner ist es, dass nun das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege das Engagement der Oberpfälzer Familie mit einer Medaille würdigte. "Eine in Metall gegossene Anerkennung", sagt Peter Lutter sichtlich stolz. "Für uns ist das auch eine Bestätigung und das Prädikat: Wir haben alles fachmännisch richtig gemacht."