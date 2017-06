Kultur Kastl

19.06.2017

19.06.2017

(jp) Der Sommer in Kastl wird bunt: Broschürenmacher Bernd Müller und Bürgermeister Stefan Braun stellten kürzlich das Ferienprogramm der Gemeinde vor. 20 Veranstaltungen hält der Sommer für die Kinder und Jugendlichen bereit.

So können die Heranwachsenden gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt Ferien auf der Insel Sylt machen, aufregende Tage in einem Zeltlager erleben, an den Steinberger See fahren oder sich am Tennisschläger ausprobieren. Auch ein Ausflug nach München ist geplant. Wem das zu langweilig ist, kann bei einem Räuberlager im Wald mitmachen. Im Herbst ist eine Pflanzaktion von Blumenzwiebeln geplant.Müller hat die Broschüre bunt und informativ gestaltet. Er nahm darin außerdem Veranstaltungen aus vergangenen Sommerferien mit auf, die er mit alten Fotos bebilderte.Kinder, die bei einem der Angebote mitmachen wollen, müssen sich eine Woche vor dem Termin bei den jeweiligen Ansprechpartnern anmelden. Der Markt Kastl hat für Teilnehmer und Betreuer eine Veranstaltungshaftpflicht und Unfallversicherung abgeschlossen. Für den Hin- und Rückwege besteht allerdings keine Versicherung.Vereine des Marktes sowie Parteien, die Feuerwehr, die Bücherei und Privatpersonen unterstützten die Ferienbetreuung.