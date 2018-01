Kultur Kastl

Das Kastler Recht zu feiern geht auf die Marktrechtsverleihung im Jahre 1323 durch Kaiser Ludwig den Bayern zurück. Das ist auch 2018 so. Federführend dabei sind die Roum Boum, sie geben mit ihren Gstanzln nicht nur musikalisch den passenden Ton an.

Auch heuer feierten die Menschen an der Lauterach ihr Kastler Recht - quasi ihre Winterkirwa. Die drei Kastler Musikanten, die Roum Boum, hatten sich so manch Schelmisches einfallen lassen, das für Hochstimmung in den Wirtshäusern sorgte. Begonnen damit hatten Tom, Dominik und Sebastian bereits im Seniorenheim, wo sie Bewohnern und Personal große Freude mit ihrem Auftritt bereiteten.Begrüßt wurden die Besucher mit den Worten: "Mia hoffa, ihr seids lustig und a guad dabei." Und dann ging es mit thematischen Schwerpunkte los, etwa zur B 299 : "Die Hauptstraß durch Kastl hamms neu und schön gmacht; bloß beim Pflastern des Gehwegs hamms an Zwurl nei- bracht; des Pflaster hamms zu hoch angesetzt, ja des war a Graus; dann san die Anwohner nimmer kumma aus ihrm Gartentürl raus."Dazu, dass Sparkasse und Raiffeisenbank jetzt ein gemeinsames Dach über den Kopf haben, fiel den Roum Boum ein: "Die Sparkass und die Raiffeisen san recht raffiniert, bloß mit de Öffnungszeiten is recht kompliziert; Ob Mo, Mi, Fr oder Di und Do, dort wennst bist, hast meistens den falschen Tag erwischt."Zur Hochschulgemeinde Markt Kastl spielte und sang das Trio "Die alten Ortsschilder taugen scheinbar nix mehr, auf den neuen steht Hochschulgemeinde - des macht scho was her." Und zur Polizeifachschule : "Und in der Klosterburg wird etz ganz ordentlich investiert, dass des mit der Polizeischul a recht bald was wird. Wir hoffen bloß, dass sie's niat übertreim - und man kann später noch in die Klosterkirche rein."Und zur Breitbandversorgung von Kastl und Umgebung lauteten die Roum-Boum-Gedanken wie folgt: "Flächendeckend soll die Breitbandversorgung wern, doch für manche Ortsteile is des fei zu plärrn; die Kastler Siedlung wird zum Internetentwicklungsland degradiert - wahrscheinlich wirds Geld lieber ins fehlende Handynetz vom Utzenhofener Dool investiert. Dafür is as Internet für die Dörfer um Kastl rum garantiert, deswegen is so mancher Kastler Bürger g'waltig ausgeschmiert.Ein anderer Schlenker galt der Sperrung der Lauterachtalstraße: "In der Lauterach der Felsen, is nu niat fest worn, drum darf man die Straß' seit am Joahr nimmer befohrn. Übers Dool der Ahnungslosen fahrt ma umadum, so manchem Autofahrer is des scho lang z' dumm."Nicht fehlen durften bei der musikalisch-kabarettistischen Litanei Kindergarten und Bistum: "Der Kindergarten wird etz trotzdem neu baut, obwohl das katholische Bistum doch mit Absicht weg schaut. Als Träger der Einrichtung hätt ma mehr Verantwortung erwart', doch scheinbar denka sich die - Hauptsach wieder a Geld eingespart."Kein Wunder, das die Musikanten auch Bürgermeister und Gemeindepolitik auf die Schippe nahmen: "Mit da großen Politik is beim Stefan bis etz leider nix worn- drum darf er bis etz blos an kleinen A6-Audi foahrn. Da Bürgermeister und da Gemeindekämmerer san aus dem Dool dream - ja liebe Kastler, des kann ja nu was wearn. Was kommt denn als nächstes von dem Gespann - is vielleicht bald der Umzug vom Rathaus ins Dool dann dran? Doch der Retter aus dem Rheinland steht in Kastl schon bereit, vielleicht is es dann der Otterbein, der uns aus der Dool-Herrschaft befreit?"Lob und eine Portion aus der Mutmacherkiste gab es für den Kirwaverein : "Da neue Kirwaverein hat letzts Jahr sei erste Kirwa guat organisiert; da hat ma scho gesehen, dass a ohne an Wolf (Grabenbauer) a wos gscheits wird. Machts weiter so und hängts euch gscheit rein, dann wird er bestimmt ganz lang bestehen, der Kastler Kirwaverein."Berücksichtigung fand auch das neue Feuerwehrzentrum: "Des neue Feuerwehrhaus schaut vo außen scho recht guat aus, auf alle Fälle besser als im letzten Jahr - dafür gibt's von uns an großen Applaus. Und wenns so weitermachen mit der Bauerei, dann kinnas vielleicht heuer scho ziehn ei."Das Heizwerk durfte bei alledem natürlich nicht zu kurz kommen: "In Kastl da homms a neus Heizkraftwerk am Klosterberg baut, da kann ma bloß hoffen, dass a die Technik hinhaut. Sollte des Ganze aber net funktionieren, dann wean a paar Kastler bald ganz schön arg frieren."Und noch einmal war das geliebte Nachbartal dran mit 50 Jahre DJK Utzenhofen: "Am DJK-Fest in Utzenhofen war echt was los, da hat der Bär gsteppt und des Festl war recht groß; a Haufen Prominenz und a großes Spektakel is da drüben gwen, auf Facebook und auf Twitter hat man davon leider nix gsehn. Der Grund der war, lasst es euch sagen, weils da drüben immer noch koan Handyempfang haben."Zum Finale gaben die Roum Boum ihren Gästen mit auf den Weg: "So liebe Leut, etz is wieder aus, die Roum Boum sagn danke und gehn etz nach Haus."Den Menschen in den Wirtshäusern hats gefallen, das musikalische Spiegel vorhalten beim Kastler Recht, die Musikanten wurden in flüssiger Form und mit was ins Körberl entlohnt. Ihre Gäste sind bereits jetzt gespannt, was den schönsten Kastler Buben bei der nächsten Winterkirwa wieder so alles einfällt.