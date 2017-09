Kultur Kastl

19.09.2017

Vier Künstler präsentieren Bilder, Fotografien und Objekte: Die Kastler Kunsttage beginnen am Freitag, 22. September. Die Ausstellung im Steinstadel läuft bis Sonntag, 8. Oktober. Parallel dazu öffnen am Abschlusswochenende Kastler Künstler ihre Ateliers.

Kastler Kunsttage Die Ausstellung im Steinstadel (www.kastler-kunsttage.de), organisiert vom Kastler Verein für Tourismus und Gewerbe, ist am Samstag, 23. September, von 14 bis 18 Uhr geöffnet (Vernissage Freitag, 22. September, 19 Uhr). Am Sonntag, 24. September, ist wegen der Bundestagswahl geschlossen. Weitere Öffnungszeiten: Samstag, 30. September, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 1., und Dienstag, 3. Oktober, 12 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, 11 bis 18 Uhr. Die Kastler Künstler laden am Wochenende, 7./8.Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr zum offenen Atelier ein: Neben Stefan Stock (Hainthalstraße 38) beteiligen sich die Schmuckdesigner im Atelier Gagnon (Martin-Weiß-Straße 8) und Bildhauer Michael Pickl (Hohenburger Straße 15). Im Schaufenster in der Hohenburger Straße 13 sind Fotos von Georg Pickl zu sehen.

In diesem Jahr sind Werke von Monika Jarecka, Philip Liehr, Marion Moritz und Stefan Stock in dem historischen Gebäude in der Kastler Brauhausgasse 1 zu sehen:Monika Jarecka wurde in Polen geboren. Sie studierte in Berlin, Frankfurt und London. Ihre Bilder setzen sich mit den Parametern von Malerei auseinander, sagt sie: Leinwand, Farbe, Zeit und Raum. Sie arbeitet nach selbst gesetzten Anweisungen, erkundet dabei grundlegende Handlungen der Malerei und fragt nach der Fähigkeit, eine Illusion zu erzeugen. In Kastl zeigt sie Arbeiten, die Teil einer Untersuchung von Leinwänden sind, bei denen es um das Auf- und Abtragen von flüssiger Acrylfarbe geht: Die Farbe trocknet schnell, Korrekturen sind nicht möglich. Farbenfrohe Werke, die mit Linien und anderen Formen spielen, sind so entstanden.Philipp Liehrs Holz-Skulpturen zeigen Typen, die er im Alltag sieht. Auf öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen oder Fußgängerzonen macht er eine schnelle Skizze und setzt diese dann im Atelier in Holz um - direkt, ohne Zwischenschritte und aus einem Stück. Liehr stammt aus Kitzingen, machte zunächst eine wenig inspirierende Ausbildung zum Zahntechniker und widmete sich dann mit seinem Bruder, einem Zeichentrickfilm-Zeichner, ganz der Kunst. In Würzburg und Hamburg entstanden unter anderem großformatige Wandgestaltungen. Nach einer Ausbildung zum Holzbildhauer in München lebt er nun in Halle an der Saale.Marion Moritz ist in der Dämmerung und nachts unterwegs. "Dunkles Wasser" heißt ihr Projekt. Was machen die Dinge, wenn sie sich unserer Wahrnehmung entziehen? Die Suche nach der Antwort zieht sie in dunklen Nächten ans Wasser. Fließendes Wassers ist Sinnbild des Lebens und der Zeit, sagt die Künstlerin, die bei Rottweil lebt. Nie werde das so deutlich wie tief in der Nacht, an abgelegenen Orten. Hier verändere sich die menschliche Wahrnehmung extrem. Alles werde langsamer: "Dort takte ich mich in der Dunkelheit mit der Natur", der Blick schärfe sich. Ihre Fotos macht sie in Süddeutschland und im nahen Ausland. Tagsüber komponiert sie die Aufnahmen und fotografiert dann nachts. An den Bildern verändert sie nichts, weder Beschnitt noch Farbgebung.Stefan Stock zeigt Lichtobjekte. Sein Werkraum changiert zwischen Laboratorium, Erfinder-Büro, wohl sortiertem Lagerraum, Atelier und Werkstatt. Seine Objekte sind Ergebnisse eines verspielten Ingenieursgedankens, von naturwissenschaftlichem Know-how und Freude an der Tüftelei. So entsteht aus einem alten Geigerzähler und verschieden leuchtenden Glühbirnen ein neues Objekt. Stock variiert das Kombinat Müll-Kunst-Maschine. Viele seiner Zutaten sind Dinge, die andere weggeworfen haben. Der Künstler stammt aus Amberg und lebt seit 2011 in Kastl.