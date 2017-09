Kultur Kastl

26.09.2017

Matthias "Matuschke" Matuschik ist Radiomoderator und Kabarettist. In seiner Eigenschaft als Kabarettist kommt er auf Einladung des Kulturvereins Kulturkastl nach Kastl ins Kirwazelt. Spaß, Humor und gute Laune garantiert. Matuschik begann seine Karriere 1989 bei Radio Ramasuri. Ab 2007 moderierte er auf WDR 2 die Personality-Show "Matuschik am Sonntag" sowie Musiksendungen am Abend und in der Nacht. Seit 15 Jahren arbeitet er von München aus für Radio Bayern 3 als Moderator. Als "Matuschke" fand er dank schlagfertiger und frech-frischer Präsentation seiner Abendshow "Matuschke - der andere Abend in Bayern 3" das Gehör einer breiten Zuhörerschaft. Matuschkes Popularität gipfelte zuletzt in der Nominierung für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Bester Moderator".

Mit seinem zweiten Satireprogramm "Entartete Gunst" gastiert er jetzt in Kastl: Nichts ist unterhaltsamer als das Leben selbst. Der politisch korrekte Wahn legt die ganze Welt lahm. Alle auf unserem Erdenball sind versucht, es allen recht zu machen. Das führt zu aberwitzigen Komplikationen. Matuschik benennt Gunst und Günstlinge, deckt Fallen auf. Matuschik muss es wieder richten. Denn sonst traut sich ja keiner!Das Kulturkastl präsentiert Matuschik am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr im Festzelt. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro im Friseursalon Fromm in Kastl.