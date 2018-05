Kultur Kastl

08.05.2018

9

0 08.05.2018

"Jetzt Eicht's!", so betitelt Stefan Eichner alias das Eich sein abendfüllendes Programm. Der "entspannte Franke" begrüßt im Kastler Sportheim besonders die Kultur-Elite von Kastl - und meinte natürlich alle anwesenden Gäste.

Das Eich sagt zum Anfang gleich, dass ihn moderne Smartphones zwar nicht weiter bei der Arbeit stören. Aber falls ein Handy klingeln sollte, so seine Drohung, werde er das Gespräch annehmen. Er habe auf diese Art und Weise schon einige Beziehungen beendet, erklärt er mit einem Augenzwinkern.Es folgt ein Feuerwerk an Gags aus dem ganz normalen Alltag. Beispielsweise über das Himalaya-Salz, das angeblich Millionen Jahre alt ist und deshalb so wertvoll. Und dann ist es nur noch bis 2019 haltbar. Und beim Anrufbeantworter der Tinnitus-Selbsthilfegruppe hörte er die Nachricht: "Sprechen sie nach dem Pfeifton." "Das Leben bietet so einiges, worüber man staunen kann", meint der Stefan Eichner. Wie die "Fremdwortspezialisten", die den Kellner in Griechenland mit "Kalamari" begrüßen und anschließend am Strand "herumflambieren" und in der Pizzeria Pizza mit "Pharmaschinken" bestellen.Das fränkische Naherholungsgebiet ist allgemein bekannt als "Baggaweia", und den besingt er schwungvoll als Reggae - das Publikum macht mit. Stefan Eichner macht sich natürlich auch Gedanken über seinen Abgang und so beginnt er nach der Pause bei seinem eigenen Leichenschmaus mit einer köstlichen Parodie auf Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, die Prinzen und viele andere. Das Eich, Stefan Eichner, hat das Publikum über zwei Stunden im Griff. Aber er kann noch mehr, als Humor. Er beherrscht die Gitarre unnachahmlich und singt mit viel Gefühl die Lieder von Reinhard Mey. Das beweist er mit einer Kostprobe, dem Zeugnislied.