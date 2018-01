Politik Kastl

14.01.2018

Die Telekom betreibt noch zwei analoge Telefone in Kastl: eines am Marktplatz, eines beim Gebäude der DJK in Utzenhofen. Nun hat der Konzern beantragt, diese Fernsprecher abzubauen. Die Gemeinde ist nicht einverstanden.

Bürgermeister Stefan Braun hieß nicht nur Markträte und Zuhörer zur ersten Sitzung im neuen Jahr willkommen, sondern auch Robert Felso, den Bürgermeister der Partnergemeinde Ersekscanad, der den Markträten ein Präsent übergab.Einige Zeit nahm das Bauvorhaben der unter Denkmalschutz stehenden Kapelle und der Klause der Schönstattbewegung in St. Lampert an der Landkreisgrenze zu Neumarkt in Anspruch. Es war festgestellt worden, dass die Drainage der Kapelle nicht mehr funktioniert und erneuert werden muss. Außerdem sollen die Treppen zum Kapelleneingang barrierefrei gestaltet werden. Ferner soll der Zugang ebenfalls mit einem neuen Weg für Rollstuhlfahrer zugänglich werden. Auch an der sogenannten Wallfahrerklause hat der Zahn der Zeit genagt: Außenholzfassade, Fenster und Innenraum müssen saniert werden.Die Gemeinde erteilte dem Bauvorhaben die Genehmigung und die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis. Die Maßnahme wird innerhalb der Dorferneuerung Pfaffenhofen vom Amt für Ländliche Entwicklung in Tirschenreuth gefördert. Es geht um eine Größenordnung von rund 50 000 Euro und mehr, da auch Gutachten von Fachleuten eingeholt werden müssen.Genehmigt wurden weitere Bauanträge: Das Ehepaar Gottschalk kann sein Energiepositivhaus in der Kastler Siedlung bauen. Auch wurde die Tektur des Bauplans Wiesend für den Neubau eines Jungviehstalls in Dettnach genehmigt.Die Telekom betreibt noch zwei analoge Telefone in Kastl: am Marktplatz und beim Gebäude der DJK in Utzenhofen. Sie hat jetzt beantragt, die Telefone abzubauen. Damit ist die Gemeinde nicht einverstanden. Sie hat den Plan abgelehnt. Ob die Telefone trotzdem wegkommen, wird sich herausstellen.Bürgermeister gab bekannt, dass aus verwaltungstechnischen Gründen die Sprechzeiten im Rathaus verändert werden müssen. Der sogenannte lange Donnerstag geht nur noch bis 18 Uhr. Am Mittwochnachmittag ist das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen.Eine erfreuliche Mitteilung gab es für die FFW Wolfsfeld. Nach genau 50 Jahren hat der alte Ford Transit ausgedient und wird heuer noch durch ein modernes Tragkraftspritzenfahrzeug für über 100 000 Euro ersetzt.Am Ende informierte der Bürgermeister, dass die Sanierung der Lauterachfelsen angefangen wird und das Bürgerfest heuer um acht Tage verschoben wird - wegen des Finales der Fußballweltmeisterschaft am 15. Juli. Neuer Termin ist nun das Wochenende vom 20. bis 22. Juli.