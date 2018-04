Politik Kastl

11.04.2018

Eine längere Beratung gab es in der Sitzung des Marktrates über die Bauvoranfrage von Matthias Welzl in Pfaffenhofen, der am Ortsrand ein Haus im Oberpfälzer Stil errichten will. Doch grenzt das Grundstück ans FFH-Gebiet an und ist Landschaftschutzgebiet. Allerdings war der Marktrat der Ansicht, dass hier eine Baulücke geschlossen werden kann. Nun hat das Landratsamt das letzte Wort - ob ein Pfaffenhofener in Pfaffenhofen auf seinem Grund ein Haus errichten darf.

Der Strom für die Jahre 2020 bis 2022 wird durch eine Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung als Ökostrom ohne Neuanlagenquote beschafft. Als Schöffen und Jugendschöffen meldet die Gemeinde Franz Aschenbrenner, Carmen Nutz und Petra Graml. Zudem bestätigte der Marktrat die Wahl des Kommandanten Markus Blomenhofer und seines Stellvertreters Korbinian Janker bei der Feuerwehr Pfaffenhofen. Der Sitzungssaal im Rathaus wurde als Trauungszimmer gewidmet.Unter den Bekanntgaben aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung und andere Bekanntgaben erfuhr man, dass die Telekom für rund 1,4 Millionen Euro das restliche Breitbandnetz in Kastl ausbaut. Damit kann jedes Gebäude mit mindestens 30 MB/sec versorgt werden. Dafür gibt es eine staatliche 90-Prozent- Förderung.Der Kastler Kindergarten wird weitergebaut, die Fundamentgründung wurde vergeben. Außerdem ist die Fernwärmeleitung fertig verlegt. Eine Amberger Firma erhielt die Sanierungsplanung für das Pfistermühlbrückerl über den Triebwerkskanal der Lauterach.Ferner ist mit den Restarbeiten im Kastler Gewerbegebiet am Hochhaus begonnen worden, und es werden die Restarbeiten an der Staatsstraße 2240 bei Utzenhofen beendet - unter anderem kommen die fehlenden Buscaps an die Bushaltestellen. Der Markt Kastl hat als Träger öffentlicher Belange die Bauschuttdeponie in Deusmauer (Stadt Velburg) zur Kenntnis genommen.