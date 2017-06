Politik Kastl

02.06.2017

Unter dem Motto "Mit der Maus ins Rathaus" ging das Online-Rathaus-Serviceportal in Betrieb. "Wir freuen uns, die Bürger entlasten zu können, indem sie nicht mehr für jedes Anliegen ins Rathaus kommen müssen", so Bürgermeister Stefan Braun.

Kurze Bearbeitungszeit

Auch Tourismus-App

Der Markt Kastl bietet nun Online-Service statt aufwendiger Behördenbesuche. Das Rathaus ermöglicht zahlreiche Behördengänge 24 Stunden am Tag, an sieben Tagen der Woche unkompliziert von zu Hause aus zu erledigen - per Internet. Unter www.kastl.de kann etwa der Bearbeitungsstand des beauftragten Passes abgefragt oder ein Führungszeugnis angefordert werden.Öffnungszeiten und Sprechstunden sind in einigen Bereichen Vergangenheit. Das Ausfüllen der elektronischen Formulare ist simpel, denn eine Dialogfunktion hilft dabei. Fallen Gebühren an, werden diese praktisch und sicher per Lastschrift bezahlt.Komplett von zu Hause aus kann zum Beispiel erledigt werden: Beantragung einer - auch erweiterten - Meldebescheinigung, eines Führungszeugnisses, eines Gewerbezentralregisterauszuges und einer Melderegisterauskunft. Möglich sind ferner die Abfrage des Status' des beantragten Ausweises, die Meldung des Wasserzählerstandes (nur für Wasserversorgung Kastl), das Anmelden und Suchen von Fundsachen sowie die Beantragung eines Wahlscheines für die Briefwahl.Aber nicht ausnahmslos alle Behördengänge können per Mausklick erledigt werden. Aufgrund rechtlicher Vorschriften wird es auch künftig noch teilweise erforderlich sein, persönlich zur Unterschrift im Rathaus zu erscheinen. Hier besteht aber überwiegend die Möglichkeit, seine Daten vorab online selbst zu erfassen und die notwendigen Unterlagen vorzubereiten.Nach Prüfung durch den Rathausmitarbeiter können die per Internet übermittelten Daten dann direkt in den Rathaus-PC übernommen werden. "Dies verkürzt die tatsächliche Warte- und Bearbeitungszeit in der Verwaltung erheblich und vermeidet die Fehlerquelle bei der manuellen Erfassung von Formularen", heißt es in einer Pressemitteilung.Die Daten vorab erfassen und lediglich für die Unterschrift oder für die Abgabe von Unterlagen im Rathaus ist möglich bei Zu- oder Umzug mit Haupt- oder Nebenwohnung, bei Verlusterklärung eines Dokumentes oder bei der Ausstellung von Reisedokumenten für Kinder.Gerade die nahtlose Einbindung in die Rathaussoftware und der Schutz von Daten sind von entscheidender Bedeutung. Deshalb wurde die Lösung zusammen mit der Firma Komuna aus Altdorf realisiert. "Bei über 150 bayerischen Kommunen haben wir das Rathaus Service-Portal bereits eingerichtet", so Marco Vogl von Komuna. "Und überall im Freistaat funktioniert es reibungslos und erfreut sich großer Zufriedenheit bei Bürgern und Rathausmitarbeitern."Alle hier vorgestellten Möglichkeiten die das Online-Rathaus-Serviceportal bietet, sind über die Homepage des Marktes Kastl ( www.kastl.de) unter dem Reiter "Bürgerservice" sowie "Behördengänge online" oder über die zweite große Neuerung nutzbar, die Kastl-App.Diese Bürger-App bietet wichtige Informationen aus der Gemeinde wie Straßensperrungen, Schulausfälle oder Hochwasserwarnmeldungen via Pushbenachrichtigungen aktuell direkt aufs Smartphone. Mit dem Mängelmelder kann per Smartphone ein Bild aufgenommen und so direkt an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet werden. Dies gilt auch für den Fall einer defekten Ruhebank, um noch ein Beispiel anzuführen.Über die App ist zudem der Zugriff auf den aktuellen Schweppermannboten möglich, um sich auch von unterwegs aus über Neuigkeiten in und um Kastl zu informieren. Zugleich gilt die Neuerung als Tourismus-App: Gästen werden Sehenswürdigkeiten, Übernachtungsquartiere und die Gastronomie von Kastl inklusive Übersichtskarte und Navigation übersichtlich aufgelistet. Künftig können nichtfunktionierende Straßenlaternen über die App direkt an die Gemeinde oder an die Firma Bayernwerk gemeldet werden.Um die App herunterzuladen, gibt der Nutzer im Apple App-Store oder im Google Play Store "Kastl" oder "Komuna" ein.