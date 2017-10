Politik Kastl

26.10.2017

Der Markt Kastl erweitert sein Gewerbegebiet am sogenannten Hochhaus um rund 1,5 Hektar. Der symbolische erste Spatenstich war auch Beginn der Erschließung: Ansiedlungswillige stehen schon in der Startlöchern.

Zum ersten Spatenstich versammelten sich Vertreter der Gemeinde, der Planungsbüros und beteiligten Firmen am Gelände. Wie Bürgermeister Stefan Braun erläuterte, hat der Markt Kastl sein bisheriges Gewerbegebiet in den 1990er-Jahren ausgewiesen. Seither hätten sich zahlreiche Betriebe angesiedelt, so dass eine Erweiterung notwendig geworden sei. Es seien schon einige Anfragen von Firmen bei der Gemeinde eingegangen, die Interesse am Standort Kastl haben. Deshalb wurde das Gelände im Anschluss an das bisherige Gewerbegebiet erworben.Jetzt steht die Erschließung des neuen Geländes mit Rohrleitungen, Versorgungskabeln und Straßen an. Außerdem muss ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Die Kanalisation wird im sogenannten Trennsystem erstellt. Das Schmutzwasser fließt in die Kastler Kläranlage.Die Planung der Erschließung übernimmt die kommunale Betreuungsfirma KFB aus dem Raum Erbendorf, die auch schon fürs vorherige Kastler Baugebiet zuständig war. Die KFB nimmt dem Markt, der kein technisches Baupersonal hat, die Planung, Ausschreibung und Arbeitsüberwachung als Dienstleistung ab. Sie vergibt die Aufträge in Abstimmung mit der Gemeinde und übernimmt auch die Finanzierung der Projekte.Bürgermeister Stefan Braun zeigte sich erfreut, dass bereits jetzt mit den Bauarbeiten für die rund 700 000 Euro teure Erschließung (ohne Grunderwerb) begonnen wird. Diese soll im kommenden Herbst beendet sein, da einige Interessenten so schnell wie möglich im Gewerbegebiet heimisch werden wollen.Derzeit wird das Regenrückhaltebecken ausgehoben. Lkw transportieren das Aushubmaterial zur Deponie in Allmannsfeld.