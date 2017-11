Politik Kastl

08.11.2017

Zuschüsse vom Freistaat, da sagt keine Kommune nein. Im Grunde sind solche Finanzspritzen aber kein gutes Zeichen. Denn sie belegen, dass die eigene wirtschaftliche Kraft nicht ausreicht.

Mehr Personal nötig

Es tut sich viel

Im Marktrat verkündete Bürgermeister Stefan Braun (CSU), dass die Gemeinde auch heuer wieder eine sogenannte Stabilisierungshilfe in Höhe von einer Million Euro vom Land zur Schuldentilgung zugewiesen bekommt. Damit ergebe sich im Haushalt wieder mehr Luft für Investitionen. Zudem begrüßte Braun offiziell den neuen Kämmerer Michael Herdegen und wünschte ihm eine glückliche Hand bei der Bewältigung seiner Aufgaben. Bei dieser Sitzung führte er das Protokoll.Bei den vorliegenden Bauanträgen ging es lediglich um Fragen des Denkmalschutzes. Da der Ortskern unter Ensembleschutz steht, sind entsprechende Belange zu prüfen. Ein Antrag bezog sich auf den Abriss eines Schuppens in der Hainthalstraße und die Anbringung eines neuen Außenputzes an einem Gebäude in der Klosterbergstraße. Für beide Vorhaben ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung Pflicht. Jedoch erteilte der Marktrat der Gemeindeverwaltung die Erlaubnis, im Regelfall entsprechende Gestattungen zu erteilen, wenn sie nicht der Vorgaben der sogenannten Gestaltungsfibel des Marktes entgegenstehen. So wurden diese beiden Fälle eingestuft.Die Gemeinde hat vor einiger Zeit eine schriftliche Bedarfsumfrage zu Kinderbetreuungseinrichtungen gestartet. Das Echo, so der Bürgermeister gegenüber dem Marktrat, sei sehr positiv ausgefallen. Die Rücklaufquote liege bei 88 Prozent. Derzeit gehen in den Kastler Kindergarten 78 Mädchen und Buben, davon sind 62 älter als drei Jahre. Die Einrichtung ist auf rund 85 Kinder ausgelegt. Damit, so ein Ergebnis der Befragung, seien die derzeitigen Kapazitäten ausreichend. Auch im September 2018 - so der jetzige Kenntnisstand - sei nur mit einer geringen Steigerung der zu betreuenden Kinder zu rechnen. Allerdings ergebe sich mittelbar eine Verschiebung. Denn der personelle Betreuungsschlüssel für unter Dreijährige sei doppelt so hoch wie bei den älteren Kindern. Deshalb müssten Änderungen beim Personal eingeplant werden. Die Gemeinde habe den Träger und die Kindergartenleitung entsprechend informiert.Danach ging um die Klosterburg Kastl, in die eine Polizeifachschule einziehen wird. Der Haushaltsausschuss des Landtages hat laut Braun hat erste Sanierungsmaßnahmen in der Burg rund neun Millionen Euro genehmigt. Mit diesem Geld soll vor allem das frühere Mädcheninternat auf den neuesten Baustandard gebracht werden. Die Planungen und Ausschreibungen für das gesamte Areal liefen auf Hochtouren, ergänzte der Bürgermeister.Abschließend resümierte angesichts der gewährten Stabilisierungshilfe und etwas mehr Luft für Investitionen Braun aktuelle Baumaßnahmen. Demnach wird derzeit die Staatsstraße 2240 zwischen Utzenhofen und der Landkreisgrenze zu Neumarkt saniert und um rund einen Meter verbreitert. In etwa zwei Wochen soll mit dem Auftrag der neuen Asphaltdecke begonnen werden. Das neue Kastler Feuerwehrzentrum, so der Bürgermeister, nähere sich der Fertigstellung. Der Umgriff mit dem Baustofflager für den Bauhof sei inzwischen asphaltiert, die Dämmung des mittleren Bereitschaftsgebäudes abgeschlossen. Derzeit wird der Estrich verlegt. Bereits für diesen Winter lagere die Gemeinde Streusalz. Der endgültige Bezug dürfte im Frühjahr zu bewerkstelligen sein.Die Pflasterarbeiten entlang des Seniorenheims als erster Teil von Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit in der Hohenburger Straße sei auch fertig, erklärte Braun. Für das Gewerbegebiet am sogenannten Hochhaus sei der Startschuss gefallen. Derzeit werde das nötige Regenrückhaltebecken ausgehoben. Wenn es die Witterung zulasse, sollen heuer noch weitere Erschließungsschritte folgen. Derweil seien die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt der B 299 abgeschlossen, wodurch das Ortsbild "erheblich gewonnen hat", schloss der Bürgermeister.