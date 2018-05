Politik Kastl

11.05.2018

Der Kastler Marktrat genehmigt einen Haushalt von 7,8 Millionen Euro einstimmig. Der Grund für die hohe Summe sind zahlreiche anstehende Bauvorhaben.

Der Kastler Marktrat segnete den Haushalt 2018 ab. Kritik gab es keine von den im Gremium vertreten Parteien - im Gegenteil: Da man den Haushalt im Ausschuss schon vorberaten hatte, herrschte allgemeine Zufriedenheit. Bürgermeister Stefan Braun teilte mit, dass der Schuldenstand von Kastl derzeit bei 3,2 Millionen liegt, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 1300 Euro entspricht. Man werde wahrscheinlich eine halbe Million Euro Kredite aufnehmen, um die Rechnungen begleichen zu können, bis die staatlichen Zuschüsse fließen. Allerdings werden auch Schulden in Höhe von einer halben Million Euro getilgt.Der Verwaltungshaushalt beträgt rund 4,2 Millionen - der Vermögenshaushalt 3,6 Millionen Euro. Insgesamt also circa 7,8 Millionen Euro. Die Hebesätze für die Grundsteuer bleiben bei 350 Prozent, für die Gewerbesteuer 380 Prozent.Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts : Einkommensteueranteil 1,275 Millionen, Schlüsselzuweisung 900 000, Grundsteuer 208 000, Gewerbesteuer 350 000, Konzessionsabgabe 45 000, Wassergebühren 122 000, Kanalgebühren 190 000, Straßenunterhaltszuschuss 158 000 Euro.Ausgaben des Verwaltungshaushalts: Personal 1,1 Millionen, Unterhalt der Volksschule 292 000, Kindergartenzuschuss 201 000, Straßenunterhalt 110 000, Kanal und Wasser 340 000, Kreisumlage 950 000, Zinsen 110 000, Zuführung zum Vermögenshaushalt 433 000 Euro.Die wichtigsten Einnahmeposten des Vermögenshaushalts: Zuführung vom Verwaltungshaushalt 433 000, Verkauf von Grundstücken 110 000, Staatliche Zuschüsse für Investitionen 2,225 Millionen und Kreditaufnahmen 500 000 Euro.Die wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushalt: Endausbau Feuerwehrzentrum mit Rettungswache und Bauhof 260 000, Feuerwehrauto Freiwillige Feuerwehr Wolfsfeld 115 000, Umbau des Kindergartens 1,6 Millionen, Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen 120 000, Dorferneuerung Pfaffenhofen 50 000, Sanierung der Verbindung Hohenburgerstraße - B 299 mit Sanierung des sogenannten Pfistermühlbrückerls 200 000 und der Weiterbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet 385 000 Euro.Die übrigen Ausgaben in Höhe von rund 200 000 Euro gliedern sich in Restzahlungen von begonnen Bauvorhaben, Leaderprojekt, Städtebauförderung und Schutzgebietsausweisungen auf.Im Zuge der Haushaltsaufstellung wurde moniert, dass es höchste Zeit wird, die Bundesstraße 299 von Kastl nach Amberg auszubauen. Denn die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer fast durchgehend bis Ursensollen habe verkehrstechnisch gesehen keine Zukunft, hieß es. Dabei wurde auf die B 299 aus Richtung Neumarkt verwiesen.Abschließend gab Bürgermeister Stefan Braun noch bekannt, dass das Kastler Freibad an diesem Samstag öffnet - "außer das Wetter schlägt total um".