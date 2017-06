Politik Kastl

09.06.2017

Baldiger Baubeginn

Bauliche Einschränkungen

(jp) Jetzt wird es ernst mit der Verlegung des Kindergartens in Räume der Kastler Volksschule während der Kindergartensanierung. Der Marktgemeinderat beschloss eine Nutzungsänderung für fünf Zimmer und die Schulküche als Kindergartenräume während des Umbaus und der Sanierung des bisherigen Kindergartens in der Hohenburger Straße.Dafür müssen in der Schule Raumteiler eingebaut und ein Büro für die Kindergartenleitung eingerichtet werden. Ferner wird die bisherige Schulküche als Speiseraum genutzt. Aus Sicherheitsgründen muss hier eine neue Türe ins Freie geschaffen werden, als Fluchtweg für alle Fälle. Da die Turnhalle mit benutzt werden kann, ist auch der Gymnastikraum gesichert.Der Umbau sollte bald beginnen, so Bürgermeister Stefan Braun, damit der Umzug des Kindergartens reibungslos bis Ende der Sommerferien abgeschlossen ist. Als Träger öffentlicher Belange genehmigte der Markt Kastl den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Schwend, Gemeinde Birgland.Erfreut teilte Braun mit, dass das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach im Herbst mit der Sanierung des letzten Abschnitts der Staatsstraße 2240 Utzenhofen - Landkreisgrenze Neumarkt mit rund zwei Kilometern beginnen wird. Die neuen Bushaltestellen in Utzenhofen werden als sogenannte Buskaps (Fläche reicht bis unmittelbar an den Fahrbahnrand) ausgebildet und sind barrierefrei. Deshalb hat man mit dem Bauamt Amberg eine Vereinbarung getroffen, da einige gemeindliche Grundstücke auch betroffen sind.Die Arbeiten dauern vermutlich von Anfang September bis Mitte Oktober. Stefan Braun dankte dem Bauamt ausdrücklich, hat es doch seit Fertigstellung der umstrittenen Lauterachtalstraße zahlreiche weitere dringende Infrastrukturmaßnahmen im Bereich des Marktes Kastl durchgeführt.Die Wahlhelferentschädigung für die Bundestagswahl wurde auf 30 Euro festgesetzt. Bei den nichtöffentlichen Sitzungspunkten wurde bekanntgegeben, dass eine örtliche Elektrofirma den rund 120 000 Euro kostenden Auftrag für die Installation des Feuerwehrzentrums erhalten hat, und dass die Breitbandversorgung zusammen mit den Naturpark- Hirschwaldgemeinden an die Telekom vergeben wurde, die derzeit eine verstärkte Leitung zur Klosterburg verlegt.Ab sofort, so Braun, gebe es ein virtuelles Rathaus mit Online- und Serviceportal für Bürger sowie eine Kastl-App für Android- und IOS-Geräte. Die Fahrt zur Patengemeinde Ersekscanad in Ungarn erfolgt von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. August; Anmeldung bei Interesse im Rathaus.Zum Abschluss gab's noch eine kurze Aussprache über bestehende Überschwemmungsgebiete in Kastl, da die Bundesregierung das Hochwasserschutzgesetz II beschlossen hat: Danach soll es hier zu baulichen Einschränkungen in Überschwemmungsgebieten kommen.