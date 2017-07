Politik Kastl

19.07.2017

4

0 19.07.2017

Der Kolping-Bezirk Neumarkt nutzte das Kastler Bürgerfest zur Information der Wähler. Bezirksvorsitzender Georg Dürr hieß alle Interessierten am Marktplatz willkommen. Den politischen Frühschoppen moderierte Diakon Markus Weinländer aus Heldmannsberg/Pommelsbrunn.

Laut Presse-Info wollte Weinländer unter anderem wissen, warum man als Christ dem jeweiligen Kandidaten seine Stimme geben sollte. Nachdem Yvonne Rösel von Bündnis 90/Die Grünen den Ball nicht so aufnehmen wollte wie erwartet, hakte Weinländer nach: "Haben Ihnen die CSU und die SPD die Bewahrung der Schöpfung als Thema weggenommen, weil Sie darauf gar nicht eingehen?" Das wollte die Kandidatin ebenso wenig auf sich sitzen lassen wie Johannes Foitzik von der SPD seiner Partei Kirchenferne unterstellen ließ.Sich auf den Ex-SPD-Fraktionschef Franz Maget berufend, strich Foitzik vielmehr den Einsatz der demokratischen Parteien und der Kirchen für eine lebenswerte, soziale und gerechte Gesellschaft heraus, heißt es in der Mitteilung weiter. Dominic Lenz von der Partei Die Linke erfreute die Zuhörer mit dem Bonmot "Ich bin bei Gott kein gläubiger Mensch", wusste allerdings durch seine jugendliche Art, linke Positionen zu formulieren, die Aufmerksamkeit wiederholt auf sich zu ziehen.Auch CSU-Listenkandidat Andreas Otterbein konnte sich auf einen anerkannten Gewährsmann berufen. Er hob die Leistungen von Entwicklungsminister Gerd Müller und seinen Marshallplan für Afrika hervor, als es darum ging, Fluchtursachen zu bekämpfen.Nicht überraschend war es, als SPD-Bewerber Foitzik die Agenda 2010 der Schröder-Regierung als "Büchse der Pandora, die geöffnet wurde", bezeichnete. Ziel der SPD sei es, den Skandal der Erwerbsarmut und der Altersarmut abzuschaffen, wird Foitzik zitiert.So ging die Diskussion hin und her und die interessierten Bürger konnten sich ein gutes Bild davon machen, wofür die Kandidaten und ihre Parteien stehen, so das Fazit der Kolping-Führung.