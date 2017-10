Politik Kastl

26.10.2017

Der Haushaltsausschuss des Landtags hat die Finanzen am Donnerstag abgesegnet: Damit ist der Weg frei für den Umbau der Kastler Klosterburg zur neuen Nutzung als Unterkunft für den Fachbereich Polizei der Hochschule für den öffentlichen Dienst.

Zuletzt Mädcheninternat

Möglichst schnell

Für alle sinnvollste Lösung

Im Endausbau 120 Studienplätze Im ersten Schritt soll es für Polizei-Anwärter ab Herbst 2019 in Kastl 60 Zimmer geben; im Endausbau sind rund 120 Studienplätze vorgesehen. Im Untergeschoss des ehemaligen Mädcheninternats entstehen ein Aufenthaltsraum/Teeküche, Technik-, Wasch-, Trocken- und Lagerräume.



Das Gebäude erhält neue Fenster und Türen, neue Dachgauben und eine neue Dacheindeckung. Unter Beachtung des Denkmalschutzes wird die Versorgungsinfrastruktur mit Nahwärme und Elektro- und IT-Anschlüssen hergestellt. In Sulzbach-Rosenberg bildet die Bayerische Polizei in der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung Anwärter mit Einstieg in der 2. Qualifikationsebene des Polizeivollzugsdiensts aus. Ferner studieren dort Polizeibeamte mit Einstieg in der 3. Qualifikationsebene.



Mit Kastl als Hochschulstandort werden laut Finanzministerium in Sulzbach-Rosenberg "dringend benötigte Ausbildungskapazitäten für die Bereitschaftspolizei frei. Gleichzeitig bleibt Sulzbach-Rosenberg als Hochschulstandort erhalten". Der Standort Kastl werde eng mit dem Studienbetrieb in Sulzbach-Rosenberg verzahnt. (eik)

Kastl/München. Mehrere Abgeordnete haben sich in Pressemitteilungen erfreut darüber geäußert, dass es nach der Finanz-Entscheidung nun losgehen kann in Kastl.Das ehemalige Ungarische Gymnasium (bis 2006, seither ungenutzt) soll in Zukunft wieder Schüler beherbergen, nun also Polizei-Nachwuchs. Unterrichtet wird dieser aber weiterhin in der Polizei-Hochschule in Sulzbach-Rosenberg. In Kastl wird die Liegenschaft, die zum großen Teil dem Freistaat gehört, in zwei Abschnitten umgebaut.Insgesamt sind dafür Kosten von 37,4 Millionen Euro kalkuliert. Im Wesentlichen betroffen sind das Torwärtergebäude, das Unterkunftsgebäude im früheren Amtsgerichtsgefängnis (zuletzt Mädcheninternat), der ehemalige Schulerweiterungsbau und der Hauptbau der Klosterburg.Die frühere Klosterkirche, heute Pfarrkirche, sowie Pfarrhaus und Garten gehören der Pfarrgemeinde. MdL Reinhold Strobl, der sich jahrelang für eine neue Nutzung der Klosterburg eingesetzt hat, fordert, dass Gottes- und Pfarrhaus auch in Zukunft "für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben müssen".In der Ausschusssitzung ging es um den ersten Bauabschnitt zur Teilverlagerung des Fachbereichs Polizei in die Klosterburg. Die Kosten dafür sind mit 8,6 Millionen Euro veranschlagt.Geplant sind in diesem Stadium die Ertüchtigung des Unterkunftsgebäudes und seine Einbindung in die Versorgungs-Infrastruktur, Abbrucharbeiten im Hauptgebäude, die Anlage von 140 Parkplätzen und Arbeiten an den Außenanlagen. Ziel ist es, bis 2019 im ehemaligen Mädcheninternat 60 Einzelzimmer mit Nasszellen für Polizei-Anwärter zu schaffen.Damit das Großprojekt möglichst schnell realisiert werden kann, sollen bereits vor der Sanierung des Haupttrakts die Mauer im Bereich der Kapelle trockengelegt und der Dachgeschossausbau im Süd- und Ostflügel zurückgenommen werden. Aus dem ganzen zentralen Komplex sollen zudem Schadstoffe entfernt werden.Mit all dem, stellt MdL Reinhold Strobl (SPD) in einer Pressemitteilung zufrieden fest, "wird Kastl Fachhochschulort und bekommt eine enorme Aufwertung: Ich freue mich für Kastl und den Landkreis."Auch Jürgen Mistol, der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, ist erfreut: "Endlich kann es losgehen." Lange genug sei um die Neunutzung gerungen worden. Hier eine Außenstelle des Fachbereichs Polizei der Hochschule für den öffentlichen Dienst (HföD) unterzubringen, sei für alle Seiten eine sinnvolle Lösung, "denn aufgrund des starken Stellenzuwachses bei der Bayerischen Polizei und der damit verbundenen, dauerhaft erforderlichen hohen Einstellungszahlen wird es in der HföD in Sulzbach-Rosenberg eng. Deswegen muss jetzt zügig mit den Baumaßnahmen begonnen werden".Weil bis 2020 zusätzlich insgesamt 2000 neue Stellen für die Polizei vorgesehen, müssten deren Bildungseinrichtungen ausgebaut werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums. "Kastl wird damit neuer Hochschulstandort. Die Region Amberg-Sulzbach wird massiv gestärkt", heißt es in dem von Finanzminister Markus Söder und Staatssekretär Albert Füracker unterzeichneten Schreiben. "Die Klosterburg Kastl steht unter Ensembleschutz und ist ein bedeutendes Denkmal der Heimat Bayern. Als ehemaliges Internat ist die Klosterburg ein idealer Ausbildungsstandort", betont Söder. Füracker ergänzt: "Gerade für ein denkmalgeschütztes Gebäude dieser Dimension kann es keine bessere Nutzung geben."