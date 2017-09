Politik Kastl

19.09.2017

In der vergangenen Sitzung des Kastler Marktrates wurden die Abbruch- und die Mauererarbeiten für den Neubau des Kindergartens vergeben - zusammen rund 350 000 Euro. Die Firmen leisteten ganze Arbeit; vom alten Gebäude sieht man nur noch den Keller.

Allerdings muss die Kellerdecke - eine sogenannte Kaiserdecke/Hohldecke mit Betonüberzug auch beseitigt werden, da sie den Brandschutzvorschriften nicht entspricht, erklärte Bürgermeister Stefan Braun.Zu den immer wieder aufkommenden Gerüchten, dass man den Kindergarten ja auch in der Schule lassen und sich den teuren Neubau sparen könne, meinte Braun: Der Kindergarten in der Schule ist ein Provisorium mit Ausnahmegenehmigung." Diese werde nach dem Neubau des Kindergartens wieder aufgelöst. Mit der Kirchenverwaltung und der Diözese wurde zugunsten der Gemeinde eine dingliche Sicherung auf mindestens 25 Jahre für das sanierte Kindergartengebäude abgeschlossen.Die Ausbauarbeiten im neuen Feuerwehrzentrum gehen zügig voran. Der Umgriff wird demnächst geteert. Auch der Straßenausbau der B 299 nähert sich dem Ende. Ein einspuriger Verkehr durch Kastl ist wieder möglich. Die Ampelregelung wird aufgehoben, wenn die Pflaster- und Markierarbeiten abgeschlossen sind. Das wird laut Braun vielleicht noch bis zum Ende des Monats dauern.Dann war der Markt Kastl als Träger öffentlicher Belange für Bauvorhaben der Stadt Velburg beim Bebauungsplan Günching-Schmidgasse und Bauschuttdeponie in Deusmauer gefragt. Der Gemeinderat stimmte beiden Maßnahmen zu. Nun ging es um drei komplizierte Bauanträge, da die Bauleitplanung meist 30 Jahre und älter ist und nicht mehr den Anforderungen moderner Häuser genügt - beziehungsweise der Denkmalschutz zustimmen muss. In der Georg-Reiser-Straße soll ein Energiesparhaus auf einem steilen Hanggrundstück mit sieben Metern Breite und über 15 Metern Länge entstehen. Da unter dem Grundstück eine starke Felsformation verläuft, wäre der Bau eines Kellers nur durch Sprengungen/Felsmeißln möglich.Der Marktrat stimmte dem Bauvorhaben unter der Auflage zu, dass der Bauherr einen Meter tiefer in den Baugrund geht als geplant. So dass das Haus in der Höhe in etwa dem der Nachbarhäuser entspricht. Das letzte Wort hat hier allerdings die Bauaufsicht im Landratsamt. Beim nächsten Bauvorhaben in der Martin-Weiß-Straße ging es um den Abbruch des alten Hauses und einen passenden Standort für ein neues Zweifamilienhaus. Da das Gebäude zum Ensembleschutz Kastls zählt, redete der Denkmalschutz ein Wörtchen mit. Letztlich konnte man sich aber nach einigen Ortsterminen auf eine Lösung einigen, der auch der Marktrat zustimmte. Als nächstes stand ein Bauvorhaben in Pfaffenhofen am Schneiderberg auf dem Programm. Hier soll auf einem Steilgrundstück ein Haus im Toskanastil gebaut werden, das der über 30 Jahre alte Bebauungsplan nicht vorsieht.Nach längeren Beratungen und der Auflage, dass die Garagen nicht als Vollgeschoss ausgebildet werden, wurde der Antrag vom Gremium genehmigt und auf das Landratsamt als nächste Instanz verwiesen. Für die Städtebauförderung 2018 wurden wieder 50 000 Euro bereitgestellt. Weiter teilte Stefan Braun mit, dass die Sanierung des Pfistermühlwegs mit Sanierung der Brücke anstehe. Als erstes wird demnächst die Pflasterung der Hohenburger Straße entlang des Seniorenheims im Zuge der Barrierefreiheit in Angriff genommen.Die Lauterachtalstraße, die wegen Felssturzgefahr weiter gesperrt ist, könnte, wenn sich eine Einigung mit den Eigentümern der Felsen mit dem Straßenbauamt ergibt, heuer wieder freigegeben werden.Ab kommendem Dienstag wird die Staatsstraße von Utzenhofen bis zur Landkreisgrenze Neumarkt saniert und deshalb gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.