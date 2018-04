Politik Kastl

29.04.2018

"Die Letzten werden die Ersten sein", steht nicht nur in der Bibel. Auch die CSU setzt darauf - trotz der Verluste bei der Bundestagswahl - im Herbst bei der Landtagswahl wieder weit vor allen anderen Parteien über die Ziellinie zu gehen. Nur der Streit über das Kreuz stört.

Kandidaten zur Landtags- und Bezirkswahl Für die bayerische Landtagswahl im Herbst hat die CSU Oberpfalz am Samstag in Kastl (Kreis Amberg-Sulzbach) 16 Kandidaten nominiert. Acht bewerben sich um ein Direktmandat, acht treten auf der Liste an. An der Spitze der Liste steht Finanzminister und Bezirkschef Albert Füracker, danach folgen Rita Blümel (Regensburg-Land), Thomas Bärthlein (Amberg-Sulzbach), Barbara Heimerl (Cham), Michael Lehner (Regensburg-Stadt), Tanja Renner (Tirschenreuth), Helga Huber (Neumarkt), Dagmar Nachtigall (Weiden), Manfred Wendl (Schwandorf), der Landtagsabgeordnete Alexander Flierl (Schwandorf), der Landtagsabgeordnete Gerhard Hopp (Cham), der Direktkandidat Stephan Oetzinger (Weiden), der Landtagsabgeordnete Tobias Reiß (Tirschenreuth), der Landtagsabgeordnete Franz Rieger (Regensburg), der Landtagsabgeordnete Harald Schwartz (Amberg-Sulzbach) und die Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer (Regensburg-Land),



Bei der Bezirkswahl treten für die CSU ebenfalls 16 Kandidaten an. An der Spitze der Liste steht der Chamer Landrat und Bezirkstagspräsident Franz Löffler (Cham). Ihm folgen Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher (Weiden) sowie Bernadette Dechant (Regensburg-Land), Christina Bauer (Schwandorf), Andrea Lang (Weiden), Matthias Grundler (Tirschenreuth), Josef Bauer (Neumarkt), Josef Schindler (Regensburg-Land), Henner Wasmuth (Amberg-Sulzbach), Markus Müller (Cham), die Direktkandidatin Heidi Rackl (Neumarkt), der Schwandorfer Landrat und Direktkandidat Thomas Ebeling, Bezirksrat Thomas Gabler (Regensburg. Land), Bezirksrat Martin Preuß (Amberg-Sulzbach). Bezirksrat Toni Dutz (Tirschenreuth), und Bezirksrat Johann Renter (Regensburg-Stadt), (paa)

Menschliche Intelligenz ist im Höchstmaß vorhanden. Jetzt brauchen wird auch noch künstliche. Finanzminister Albert Füracker, mit Blick auf geplanten weiteren Ausbau der Technologiezentren in der Oberpfalz

Als letzter Bezirksverband in Bayern, aber dafür um so kämpferischer, hat die CSU Oberpfalz am Samstag in Kastl (Kreis Amberg-Sulzbach) ihre Kandidatenlisten für die Landtags- und Bezirkswahl im Herbst aufgestellt. An der Spitze steht Finanzminister Albert Füracker für die Landtagswahl und der Chamer Landrat und Bezirkstagspräsident Franz Löffler für die Bezirkswahl.Die Delegierten sandten das Signal der Geschlossenheit aus, das sich der Bezirksvorsitzende Füracker eingangs gewünscht hatte. 77 von 78 stimmten für die Landtagsliste, 77 von 77 für die Liste zur Bezirkswahl. Beim Kampf ums Maximilianeum setzt die Oberpfälzer CSU auf die gute wirtschaftlichen Entwicklung und politischen Erfolge der vergangenen fünf Jahre sowie auf das Reißverschlussverfahren. Das Verfahren zur Listenreihung ist vor allem von Grünen und SPD bekannt. Nach dem Spitzenkandidaten folgen abwechselnd eine Frau und ein Mann.Zudem schiebt der Bezirksverband die reinen Listenkandidaten nach vorn, um diesen mehr Geltung zu verschaffen. Erst am Ende stehen die Direktkandidaten, in alphabetischer Reihenfolge. Darunter Stefan Oetzinger, der im Stimmkreis Weiden für Petra Dettenhöfer nominiert wurde. Sie scheidet aus gesundheitlichen aus dem Landtag. Da auch die ehemalige Sozialministerin Emilia Müller nicht wieder antritt, werden weniger Frauen aufseiten der CSU in den Landtag einziehen. Füracker sagte, mit der Listenreihung habe er getan, was er als Bezirkschef tun könne. Er könne nicht die Aufstellung der Direktkandidaten beeinflussen. So hängt im Herbst nicht nur die Zahl der Frauen, die für die CSU in den Landtag einziehen, sondern auch die Zahl der Mandate am Ergebnis - der CSU und dem der übrigen Parteien. Derzeit liegt die CSU in Umfragen bei 40 Prozent und darüber - dann wäre das bisherige Listenmandat weg. Doch über Ergebnisse will Füracker nicht spekulieren. Sein Ziel: so gut wie möglich abzuschneiden, damit es in München nicht zu Berliner Verhältnissen bei der Regierungsbildung kommt. Das ist derzeit von allen CSU-Spitzenkräften zu hören.Breitbandausbau, Behördenverlagerung, Ausbau der Hochschulen, Digitalisierung sind nur einige Stichworte aus der Erfolgsbilanz seiner Partei, die der Finanzminister am Samstag in seiner Rede präsentiert. Zudem verwies Füracker auf die Stabilisierungshilfe für die Kommunen. Von bayernweit 150 Millionen Euro seinen 36 Millionen Euro in die Oberpfalz geflossen.Den anderen Parteien warf er vor, keine bessern Konzepte zu haben, außer der Forderung nach mehr. Enttäuscht zeigte sich Füracker von einigen Kirchenvertretern. Sie hätten sich erst einmal freuen können, dass Kreuze aufgehängt und nicht abgenommen werden, ehe sie akademisch alles analysierten. Ausdrücklich lobte der Finanzminister in diesem Zusammenhang den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, der die Entscheidung des Kabinetts grundsätzlich begrüßt hatte.Ähnlich wie die Landtagsliste ist auch die Liste zur Bezirkswahl gereiht, nur dass nach Spitzenkandidat Löffler Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher folgt, ehe es mit drei Frauen weiter geht. Löffler streicht die Verantwortung der Bezirks für die Kulturförderung heraus. Nach seiner Darstellung in Zeiten der Globalisierung ein "harter Standortfaktor. Erschafft Orientierung und Identität."