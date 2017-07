Politik Kastl

31.07.2017

Zwei Themen bestimmten die Sitzung des Kastler Marktrats - die ab sofort bis Montag, 11. September, geltende Umleitung für die im Ortsbereich gesperrte B 299 und das Breitband-Förderprogramm.

Aufträge vergeben

Erheblich eingeschränkt

Los ging es unter der Leitung von Bürgermeister Stefan Braun mit drei genehmigten Bauanträgen: In Pfaffenhofen darf ein Wohnhausanbau entstehen und zugleich ein Nebengebäude abgerissen werden. Freischweibach kann eine Stallung zur Maschinenhalle umgebaut werden und im Ortsteil Flügelsbuch gibt es keinerlei Einwände gegen den Bau einer Produktionshalle.Der Markt Kastl hat bisher zwei Förderprogramme des Freistaats für den Breitbandausbau in Anspruch genommen. Mit dem ersten wurde das Utzenhofener Tal verkabelt, mit dem zweiten wird der östliche Teil der Gemeinde (Wolfsfeld, Giggelsberg, Deinshof) hinzugenommen. Ein weiterer Strang führt in den Westen über Pfaffenhofen, Pattershofen bis St. Lampert. Dafür hatte Bürgermeister Stefan Braun aus der Hand des Heimatministers Markus Söder den Bewilligungsbescheid von einer halben Million Euro erhalten.Jetzt hat Bayern erneut ein Förderprogramm aufgelegt, um auch die restlichen weißen Flecken von der Landkarte der Breitbandversorgung verschwinden zu lassen - das sogenannte Höfe-Programm- mit dem auch die letzte Einöde und der letzte Weiler erschlossen werden können. Hierfür hat der Markt Kastl Zuschüsse in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro beantragt. Die Bauarbeiten für die Stufe 2 des Breitbandausbaus beginnen erst 2018 - also wird die Höfe-Verkabelung noch etwas auf sich warten lassen oder könne im Zuge der Bauarbeiten "gleich mitgemacht werden", sagte der Bürgermeister.In der jüngsten nichtöffentlichen Sitzung waren die Bauarbeiten für die Gehwegsanierung im Zuge des Ausbaus der B 299 für rund 250 000 Euro an eine Ammerthaler Baufirma vergeben worden, die auch den Ausbau der B 299 in Angriff nimmt. Allerdings verwies Stefan Braun schon jetzt darauf, dass die Gehwegsanierung nach der Beitrags- und Gebührensatzung des Marktes auf die Anlieger umgelegt werden muss. Infoveranstaltungen über die Kosten fänden demnächst dazu statt.Dann kam das Gremium zum beherrschenden Thema: Sperrung der B 299 im Ortsbereich im Zuge des Beginns des zweiten Sanierungsabschnitts. Start war am Montag. Stefan Braun erläuterte, dass die Straße aus Richtung Neumarkt ab dem Forsthof gesperrt, aber der Weg zum Arzt an der Amberger Straße frei ist. Die Sperrung werde voraussichtlich bis Montag, 11. September, dem Tag vor dem Schulbeginn, dauern.Bis Montag, 4. September, bleiben die Zufahrten zur Lauterachtalstraße und zum Einkaufsmarkt offen. Ab dann werde es eine andere Lösung geben, da die Lauterachbrücke bis 11. September neu asphaltiert wird und gesperrt werden muss. Bis dahin beginnt laut Braun die Sperrung erst kurz nach der Einfahrt in die Lauterachtalstraße. Die Abzweigung nach Utzenhofen sei dicht. Die Anliegerregelung der Klosterbergstraße und des Berghäuserwegs werde während der Bauzeit aufgehoben. Die Zufahrt zum Marktplatz sei möglich. Die überörtliche Verkehrsregelung sieht folgendermaßen aus: Sperrung ab Einmündung Lauterhofen aus Richtung Neumarkt. Umleitung Richtung Amberg über Lauterhofen- Ursensollen entweder über die Autobahn oder über die sogenannte Hohe Straße ab Schwenderöd bis Ursensollen; aus Richtung Schmidmühlen bis zum Prönsdorfer Kreisel und weiter Richtung Lauterhofen; aus Richtung Amberg (nach Neumarkt) ab Ursen-sollen entweder über die Autobahn oder über die Hohe Straße bis Schwenderöd und dann weiter bis Lauterhofen und Neumarkt.Bürgermeister Stefan Braun hofft, dass sich die Anwohner und die Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll verhalten und die Arbeiten nach sechs Wochen abgeschlossen sind. Abschließend teilte er mit, dass die Schlaglöcher in der Hohenburger Straße entlang des Seniorenheims provisorisch verschlossen wurden. Später werde ein Rollstuhl-freundlicher Pflasterbelag aufgebracht, der für rund 30 000 Euro bereits gekauft sei. Nach der Sanierung der B 299 könne damit begonnen werden.