Politik Kastl

08.05.2018

08.05.2018

Im Freistaat Bayern läuft das vierte Investitionsprogramm zur Schaffung neuer Kitaplätze auf vollen Touren. Die Gemeinden erhalten aus Mitteln des Bundes einen Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf die reguläre Förderung. Jetzt profitiert davon der Landkreis Amberg-Sulzbach: "Mein Ziel ist es, dass Familien in Bayern den Betreuungsplatz bekommen, den sie sich wünschen", wird in einer Pressemitteilung Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer zitiert.

Für Kastl jedenfalls lohne sich das neue Programm. Denn obwohl schon viele neue Betreuungsplätze geschaffen worden seien, steige die Nachfrage stetig an. Im Zuge dieser Maßnahme entstehen laut Sozialministerium im Kastler Kinderhaus Marienheim zwölf neue Betreuungsplätze für Kinder. "Der Freistaat unterstützt die Kommune dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 1 665 000 Euro", so Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer.In Summe stehen in dem Programm laut Sozialministerium 178 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, dadurch erhalten Kommunen künftig durchschnittlich 85 Prozent statt der regulären 50 Prozent ihrer förderfähigen Investitionskosten.