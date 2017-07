Sport Kastl

TuS Kastl mit dem Remis sehr zufrieden

Kastl. (hon) Der TuS Kastl erkämpft sich ein 1:1-Unentschieden im ersten Heimspiel der neuen Bezirksliga-Saison gegen den SC Katzdorf. Sowohl die Gäste als auch die Hausherren wussten aufgrund einiger Veränderungen in den Kader noch nicht so genau, wo man zum Saisonstart steht und so waren beide Seiten mit der Punkteteilung zufrieden. Die Hausherren um ihren neuen Spielertrainer Simon Schwarzfischer hielten dagegen und hatten nach einer Viertelstunde die ersten guten Vorstöße. Ab Mitte der ersten Hälfte hatte die Mannschaft der Gäste um den ehemaligen Kastler Trainer Holger Fleck mehr vom Spiel und auch zwei gute Möglichkeiten - jedoch ohne Torerfolg. Kurz vor der Pause hatte dann der TuS gleich drei gute Torchancen die aber auch zu keinem Torjubel bei den heimischen Fans führten.Nach der Pause hatte der TuS noch Probleme mit dem Rückenwind und so wurden viele Bälle zu lang. Die Gäste standen tief und verteidigten geschickt und warteten ihrerseits auf Konter. Die Schweppermänner erzielten nach einem schönen Angriff in der 75. Minute die verdiente Führung durch Johannes Kölbl. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn fast im Gegenzug machten die Katzdorfer durch Christoph Zinnbauer nach einem Abwehrfehler der Kastler den Ausgleich. Aufgrund der Neuausrichtung beim TuS und der guten Leistung der jungen Spieler sind die Verantwortlichen in Kastl sehr zufrieden.TuS Kastl - SC Katzdorf 1:1 (0:0)TuS Kastl: Ibler, F. Geitner (73. S. Hufnagel), Lother, M. Geitner (70. Fischer), Schmid, P. Geitner, Brandl, Kölbl, Baumer, Schwarzfischer, BlomeierTore: 1:0 (74.) Johannes Kölbl , 1:1 (78.) Christoph Zinnbauer - SR: Scharf Constantin (TSV 1927 Pressath) - Gelb-Rot: (88.) Hendrik Blomeier (TuS Kastl), (88.) Christian Reil (SC Katzdorf) - Zuschauer: 150Statistik1. FC Schmidgaden - SpVgg Schirmitz 1:3 (1:0) Tore: 1:0 (44.) Alexander Schmidl, 1:1 (65.) Michael Herrmann, 1:2 (79.) Markus Peetz, 1:3 (80.) Martin Gmeiner - SR: Michael Bäumel, SV Breitenbrunn - Gelb-Rot: (65.) Michael Probst (Schmidgaden) - Zuschauer: 200FC Wernberg - SV Kulmain 1:1 (0:0) Tore: 1:0 (55.) Maximilian Schatz, 1:1 (66.) Christoph Dumler (Elfmeter) - SR: Dennis Martin - Zuschauer: 230