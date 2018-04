Sport Kastl

15.04.2018

Der TuS Kastl hatte Mühe, seine Pflichtaufgabe gegen die Überraschungsmannschaft 1. FC Schmidgaden zu erledigen. Mit 2:0 gelang das, aber die Fans mussten bis zum Schluss ausharren, ehe der Sieg feststand.

Kölbl mit dem 1:0

Brandl schließt ab

Der TuS hatte den besseren Start, war spielbestimmend und drängte die Gäste, die überraschend die SpVgg Pfreimd geschlagen hatten, schon früh tief in die eigene Hälfte, strahlte aber noch keine Torgefahr aus. In der 17. Minute erzielte Michael Kölbl durch einen schönen Schuss aus der Drehung das 1:0 für Kastl. Die Schweppermänner blieben am Drücker, und die Gäste um ihren Kapitän Christoph Deml zogen sich noch weiter zurück. In der 35. Minute dann der erste zaghafte Vorstoß der Gäste, der mit einem harmlosen Fernschuss endete.Nach der Pause ein ähnliches Bild: Der TuS legte gut los und hatte wieder durch Michael Kölbl die erste Möglichkeit, die er aber knapp vergab. Die Gäste wechselten in der Halbzeit zum zweiten Mal nach Verletzungen der Offensivabteilung und standen nun noch tiefer und die Kastler taten sich weiter schwer. Ab der 55. Minute tasten sich die Männer von Trainer Richthammer langsam Richtung Kastler Sechzehner und erkämpften sich zumindest drei Ecken und einen Distanzschuss, aber auch diese blieben ohne große Gefahr. Das war es dann auch schon wieder vom Gast. Der TuS spielte weiter nach vorne, doch insgesamt zu harmlos, da viele Pässe in die Spitze zu ungenau waren und den Hausherren auch langsam nach den Belastungen der vergangenen Wochen die Kräfte schwanden. Nach dem der TuS ebenfalls doppelt wechselte und frische Kräfte brachte, wurde es zumindest etwas besser. Torjäger Johannes Kölbl kam bei zwei guten Hereingaben knapp zu spät, und Jonas Weigert sowie Anderson Mack trafen nach Angriffen nur das Außennetz.Die Gäste konnten sich ebenfalls nicht mehr groß aufbäumen, verteidigten weiter mit zehn Mann und befreiten sich nur noch durch weite Schläge. In der Schlussminute sorgte Patrick Brandl dann noch für das 2:0. So behielt die Mennersberg-Elf trotz einer schwächeren Leistung die drei Punkte.TuS Kastl: Ibler, M. Geitner, Lother, Schmid, J. Weigert, J. Kölbl, Baumer, M. Kölbl (66. P. Geitner), Fischer, Mack (83. T. Weigert), Blomeier (70. Brandl)1. FC Schmidgaden: Vogl, Neidl, Spindler, Böhm (19. Stammler), Zinger, Probst (46. Werner), Deml, Gatsas, Polleti, Schmidl, WernerTore: 1:0 (17.) Michael Kölbl, 2:0 (90.+1) Patrick Brandl - SR: Martin Schanderl (DJK Regensburg) - Zuschauer: 100