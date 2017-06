Sport Kastl

26.06.2017

Utzenhofen. Mit der Gründung der DJK Utzenhofen am 16. Dezember 1966 im Gasthaus Fromm in Utzenhofen erfüllten sich einige begeisterte Sportler aus Utzenhofen und Umgebung den Wunsch, im eigenen Verein Fußball zu spielen. Dort, wo vor 50 Jahren alles begann, auf dem Sportgelände des Vereins am Wirlbach, startet die DJK Utzenhofen ihr Jubiläum mit einigen Festtagen.

Seit dem 13. Oktober 2014 plant der DJK-Sportverein 1966 mit seinem zehnköpfigen Festausschuss akribisch das 50-jährige Gründungsfest vor, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Jubiläum reihen sich an drei Tagen die Höhepunkte aneinander. Die Schirmherrschaft übernehmen Ehrenschirmherr MdB Alois Karl und Bürgermeister Stefan BraunDie Partyband Maxxx spielt zum Auftakt am Freitag, 21. Juli, ab 20 Uhr. Samstag findet von 14 bis 17 Uhr ein Jugendfußballturnier und von 18 bis 20 Uhr ein Freundschaftsspiel der DJK gegen Auswahl der ungarischen Patengemeinde der Marktgemeinde Kastl statt. Zudem ist ab 14 Uhr großes Klassentreffen für alle, die die Schule in Utzenhofen besucht haben. Das Treffen findet in Verbindung mit dem DJK-Fest am Samstag, 22. Juli, im Festzelt statt. Ab 20 Uhr ist Sportlertreffen der ehemaligen Fußballer. Ein Schinkenschätzen und musikalische Unterhaltung mit Öha füllt den Abend.Der Sonntag, 23. Juli, beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, der von DJK-Beirat Pfarrer Josef Kanovsky für die verstorbenen Mitglieder abgehalten wird. Der Gottesdienst und der anschließende Kirchenzug zum Festzelt wird von der Hohenburger Blaskapelle begleitet. Einen Nachmittag voller Spaß mit der Familie, mit Freunden oder Arbeitskollegen, das bietet die Utzenhofer Team Trophy. Im sportlich-spaßigen Wettkampf geht es am Sonntag, 23. Juli, um 12 Uhr um den Sieg. Der Startschuss ist um 12 Uhr. Teilnahme in Fünfergruppen mit einer Startgebühr von 25 Euro pro Team. Anmeldeformulare und weitere Informationen unter www.abavent-utzenhofen.de. Die Siegerehrung wird um circa 14.30 Uhr sein. Die Disziplinen: Schubkarrenschieben, Laufen, Sackhüpfen, Radfahren und Robben. "In erster Linie sollen die Teams Spaß haben und einen tollen sommerlichen Nachmittag verbringen. Ein bisschen Ehrgeiz gehört jedoch auch dazu", sagt Organisator Sven Hindl. "Egal, ob Familien mit Mama, Papa und Kindern ab sechs Jahren, Cliquen, Kollegen, Schulen, Vereine: Die Utzenhofer Team Trophy soll ein großes Sportfest für alle werden." Alle Infos unter www.djk-utzenhofen.de. Ab 15 Uhr beginnt das Fußballpokalturnier mit DJK Oberwiesenacker, SV Lauterhofen, TV Velburg und DJK Utzenhofen; Siegerehrung um 19 Uhr. Ab 20 Uhr findet ein Abend der besonderen Art statt. Da Bobbe bietet Kabarett mit Musik und derben Sprüchen (Eintritt 17 Euro). Karten gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen: Dorfladen Utzenhofen, Gasthaus Fromm Utzenhofen, Friseursalon Fromm Kastl und Tankstelle Dill Oberwiesenacker. Für Kuchen und Ausschank sorgt der Jubelverein. Am Festsamstag und Sonntag bewirtet außerdem der Partyservice Metzgerei Hirsch (Hohenkemnath) die Gäste mit Braten und verschiedene Leckereien. Es wird auch eine Jubiläumsfestschrift angeboten. Es handelt sich um ein Buch mit 206 Seiten in DIN-A5-Format und 175 Bildern. Es kostet sechs Euro.