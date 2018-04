Sport Kastl

03.04.2018

Andreas Wendl (30) wird ab der Saison 2018/19 Spielertrainer beim Bezirksligisten TuS Kastl. Zusammen mit den bewährten Co-Trainern Daniel Riehl und Michael Hufnagel wird er den erfolgreichen Weg von Simon Schwarzfischer fortsetzen, der aus privaten Gründen seine Trainerlaufbahn in Kastl beenden wird.

Wendl begann seine erfolgreiche Spielerkarriere in der D-Jugend beim FC Amberg, wo er insgesamt sieben Jahre lang für die erste Mannschaft auflief. Anschließend spielte der Defensiv-Allrounder fünf Jahre bei SpVgg Weiden, überwiegend in der Bayernliga und war ein wichtiger Baustein der Mannschaft. Aktuell ist Wendl bei der DJK Ammerthal aktiv. Die DJK Ammerthal gab ihn frei und entsprach seinem Wunsch, den Posten eines Trainers in Kastl zu besetzen. Der Gymnasiallehrer für die Fächer Latein und Sport überzeugte die Verantwortlichen des TuS Kastl mit seiner zielstrebigen, menschlich angenehmen Persönlichkeit. Andy Wendl freut sich auf die neue Herausforderung in der Doppelfunktion als Spieler und Trainer.Insbesondere die Möglichkeit mit zwei Co-Trainern, die selbst lange dem Verein angehören, zusammenarbeiten zu können, die intakte junge Mannschaft fußballerisch weiter zu entwickeln, reizt sehr.Die klaren Zielsetzungen des TuS Kastl in Verbindung mit sehr guten Bedingungen waren für ihn ausschlaggebend für seine Entscheidung: "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe, und möchte den Zuschauern ansehnlichen und leidenschaftlichen Fußball bieten und ein besonderes Augenmerk auf die Weiterentwicklung der jungen Spieler legen."