Sport Kastl

15.08.2017

0 15.08.2017

kann nur Unentschieden

Kastl. (hon) So langsam wird die Serie beängstigend: Im fünften Spiel der Fußball-Bezirksliga Nord spielte TuS Kastl zum fünften Mal unentschieden. Am Dienstag trennte sich die Mennersberg-Elf von der SpVgg Vohenstrauß 0:0. Beide Mannschaften spielten mit viel Tempo nach vorne, die besseren Chancen hatten die Gastgeber durch Michael Kölbl (10.) und Schwarzfischer (14.). Ab der 20. Minute wurden die Gäste besser und waren vor allem bei Standards gefährlich. Die beste Möglichkeit hatten sie kurz vor der Pause bei einem Freistoß, doch Sebastian Striegl scheiterte per Kopf am gut reagierenden Kastler Schlussmann Thomas Ibler.Auch in der zweiten Hälfte versuchten die Kastler das Spiel zu kontrollieren, allerdings zeigte Vohenstrauß nun mehr Gegenwehr und agierte mit mehr Pressing. Dadurch spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Nach einer guten Stunde wurden die Schweppermänner wieder besser, aber der letzte Pass in die Spitze war oft zu unpräzise. In der 78. Minute musste der Schiedsrichter Joseph Baumgartner die Partie wegen eines Unwetters für rund zehn Minuten unterbrechen. Danach drängte Kastl auf den Siegtreffer, blieb aber ohne Glück. In der Schlussminute retteten Pfosten und der Torwart für die SpVgg Vohenstrauß.SR: Joseph Baumgartner (TSV Wörth) - Zuschauer: 100 - Besonderes Vorkommnis: Spielunterbrechung wegen eines Gewitters (78.).Bezirksliga NordSpVgg Pfreimd - 1. FC Schmidgaden 7:0 (2:0) Tore: 1:0 (12.) Bastian Lobinger, 2:0 (22.) Stefan Schießl, 3:0 (48.) Kevin Lösch, 4:0/5:0/6:0 (51./67./83.) Bastian Lobinger, 7:0 (88.) Sebastian Ring - SR: Christian Hirsch (Floß) - Zuschauer: 300FC Wernberg - SpVgg Schirmitz 4:5 (2:4) Tore: 1:0 (6.) Christoph Lindner, 1:1 (10.) Michael Herrmann, 2:1 (12.) Andreas Lorenz, 2:2 (22.) Marcel Kargus, 2:3/2:4 (24./32.) Markus Peetz, 3:4 (53.) Andreas Lorenz, 3:5 (64.) Michael Herrmann, 4:5 (75.) Christoph Lindner - SR: Michael Sperger (Rosenhof-Wolfskofen) - Zuschauer: 200 - Rot: (70.) Alexander Grill (Wernberg)SC Katzdorf - Detag Wernberg 2:2 (0:0) Tore: 1:0 (71.) Michael Bayerl, 1:1/1:2 (75./81.) Thimo Luff, 2:2 (85.) Andreas Lehnerer - SR: Fritz Krailinger (Störnstein) - Zuschauer: 200