Sport Kastl

20.08.2017

10

0 20.08.201710

Schirmitz. Mit seinem ersten Saisonsieg nach fünf Unentschieden stürzte der TuS Kastl am Sonntagnachmittag Spitzenreiter SpVgg Schirmitz. In einem insgesamt schwachen Bezirksligaspiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte, gewann am Ende das glücklichere Team. Die Partie war über die komplette Spielzeit äußerst zerfahren und begann mit einer leichten Feldüberlegenheit der Gäste. Das 1:0 erzielte allerdings die SpVgg durch Dominik Bredow. Der Führungstreffer gab den Gastgebern zwar kurzzeitig Auftrieb, doch die darauffolgenden Großchancen blieben ungenutzt. Mitte des ersten Durchgangs dann der Ausgleich durch einen sehenswerten Treffer von Hendrik Blomeier.

Im zweiten Durchgang fand Schirmitz überhaupt nicht mehr ins Spiel, doch auch Kastl gelang es nicht mehr, gefährlich vor den Kasten zu kommen. Die größte Möglichkeit hatte der Schirmitzer Martin Gmeiner, doch in dieser Situation stand der Innenpfosten im Weg. Als alles nach einer gerechten Punkteteilung aussah, nutzte der TuS Kastl eine Unaufmerksamkeit in der gegnerischen Abwehr und erzielte durch Philipp Geitner den entscheidenden Treffer zum etwas überraschenden Auswärtssieg. Während die Gäste damit weiterhin im Mittelfeld der Tabelle stehen, verlor die SpVgg Schirmitz Platz eins an die SpVgg Pfreimd.SpVgg Schirmitz: Ramm, Dütsch, Ziegler, M. Gmeiner, Thorn, Lingl, Bredow (56. Wagner), Sommer (46. S. Gmeiner), Kormann, Wells, HerrmannTuS Kastl: Schneeberger, Lother, M. Geitner, Brandl, Hufnagel (59. P. Geitner), Kölbl (62. Bösl), Fink, Baumer, Fischer, Schwarzfischer (89. Weigert), BlomeierTore: 1:0 (11.) Dominik Bredow, 1:1 (24.) Hendrik Blomeier, 1:2 (85.) Philipp Geitner - SR: Dennis Martin (SV Grafenwöhr) - Zuschauer: 111