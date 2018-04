Sport Kastl

11.04.2018

11.04.2018

Der TuS Kastl unterlag im Nachholspiel der Bezirksliga Nord dem TSV Detag Wernberg unglücklich mit 0:1 - durch ein Elfmetertor. Die Gäste um ihren genesenen Spielertrainer Christian Luff hatten den besseren Start und die erste Möglichkeit. Die Partie wogte rasant hin und her, allerdings weiter ohne große Höhepunkte auf beiden Seiten.

Kurz vor der Pause rappelten sich die Schweppermänner noch einmal auf und hatten durch Blomeier zwei große Torchancen, die erste verzog er knapp und das zweite Mal wurde der Ball noch von der Linie gekratzt. Von Detag war in der Offensive nicht viel zu sehen.Nach der Pause ein umgekehrtes Bild: Der TuS legte mit viel Tempo los und hatte wieder durch Blomeier die erste Möglichkeit. Die Gäste standen sicherer in der Abwehr und verlegten sich auf Konter und Standards. Der TuS blieb am Drücker und tauchte immer wieder gefährlich vor dem Tor der Wernberger auf, aber das erlösende Tor wollte nicht fallen. Dann in der 65 Minute die erste Chance für die Gäste: Nach einer Unachtsamkeit in der Kastler Abwehr, allerdings zielte der TSV Stürmer knapp über das Tor.Nur kurz später die überraschende Führung für den Gast durch einen berechtigten Foulelfmeter, den der Wernberger Torjäger Lukas Hudec sicher verwandelte.Der TuS war nur kurz geschockt und übernahm sofort wieder das Kommando. Aber die gut herausgespielten Angriffe und Torschüsse blieben weiter ohne Erfolg. Die Gäste verteidigten geschickt mit allen Spielern. In der Schlussphase versuchte es die Mennersberg-Elf mit der Brechstange, dies brachte aber auch keinen Erfolg mehr.TuS Kastl: Ibler, M. Geitner, Mack, Lother, Brandl (66. M. Kölbl), Schmid, J. Weigert, J. Kölbl, Baumer, Schwarzfischer, Blomeier (81. P. Geitner)Detag Wernberg: Schönberger, Mann, Denkewitz, P. Luff, Riedl, Maunz, T. Luff, C. Luff, Hudec, A. Luff, Häffner (46. Rauen)Tor: 0:1 (68., Foulelfmeter) Lukas Hudec - SR: Matthias Ehlich (TSV Mehlmeisel) - Zuschauer: 80