Sport Kastl

04.08.2017

7

0 04.08.2017

Bereits am Freitagabend gastierte der Landesligaabsteiger SV Sorghof am Kastler Mennersberg. Nach kurzem Abtasten übernahmen die Hausherren das Kommando und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Die Gäste um Trainer Hans-Jürgen Plößl taten sich anfangs schwer gegen die forsch aufspielenden Kastler.

In der 6. Minute verzog TuS-Angreifer Hendrik Blomeier knapp. Die Sorghofer sahen Angriff um Angriff auf sich zukommen, doch der finale Pass des TuS war meist zu unpräzise. Vor allem über die linke Seite zeigten die Kastler einige gute Angriffe. Ab der 30. Minute fanden auch die Gäste ins Spiel und waren vor allem durch Standardsituationen gefährlich. Bei einem Freistoß an der Strafraumgrenze in der 34. Minute verzog Udo Hagerer knapp. Bis zur Pause dominierten die Schweppermänner Ball und Gegner, allerdings ohne Torerfolg. So ging es mit dem glücklichen Unentschieden für den SV Sorghof in die Halbzeit.Beide Mannschaften kamen unverändert aus den Kabinen. Die Kastler versuchten das Spiel erneut zu kontrollieren. Unmittelbar nach der Pause wechselten die Gäste gleich doppelt und das zeigte Wirkung. Ab diesem Zeitpunkt wurde Sorghof besser, allerdings waren auch ihre Aktionen zu ungenau. Ab Mitte der zweiten Hälfte übernahm wieder die Heimelf um Spielertrainer Schwarzfischer das Ruder und erspielte sich Vorteile. In der 62. Minute hatte der TuS gleich eine Doppelchance durch Blomeier und Schwarzfischer, doch beide scheiterten am guten SV-Torhüter Michael Götz. Die Gäste um Kapitän Hagerer standen in dieser Phase nur noch in der Defensive und hatten nur einige wenige Entlastungsangriffe.Der TuS Kastl dagegen blieb spielbestimmend, blieb allerdings glücklos. Eine der besten Torchancen vergab der Kastler Kapitän Alexander Baumer. So blieb es bis zum Schlusspfiff ein Spiel auf das Tor der Gäste, ohne dass ein Treffer fiel. Sorghof trat mit einem glücklichen Punktgewinn die Heimreise an. Der jungen Kastler Mannschaft blieb, trotz einer guten Leistung, der Dreier versagt.TuS Kastl: Ibler, Maximilian Geitner, Fischer, Lother, Brandl (86. Michael Kölbl), Hufnagel, Baumer, Philipp Geitner (74. Hufnagel), Schmid, Blomeier (86. Bösl), Johannes Kölbl.SV Sorghof: Götz, Rudolf, Götzl, Nutz (51. Doschat), Meyer, Becker, Johannes Regler (84. Kraus), Hagerer, Ritter, Siegert (51. Michael Regler), Steiner.Schiedsrichter: Johannes Ziegler (Nabburg) - Zuschauer: 100.