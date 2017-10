Sport Kastl

22.10.2017

22.10.2017

Mit einem Sieg über den Spitzenreiter aus Pfreimd überzeugte der TuS Kastl zur Sportheim-Kirwa - und mit was für einem. Simon Schwarzfischer war der Held des Tages, der mit einem Hattrick den Dreier perfekt machte. Gleich von Beginn legten beide Mannschaften richtig los. Den besseren Start hatten die Hausherren, die bereits in der 7. Minute durch einen tollen Distanzschuss von Maximilian Geitner mit 1:0 in Führung gingen. Praktisch im Gegenzug glich Pfreimd durch einen Foulelfmeter aus, den der Gefoulte selbst, Bastian Lobinger, verwandelte. In der 28 Minute verzog Johannes Kölbl im Sechzehner knapp, wurde dabei aber behindert. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Hendrik Blomeier zum 2:1 für Kastl. In der 48. Minute landete ein Befreiungsschlag der Gäste bei Bastian Lobinger im Strafraum, wo er nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den Elfer verwandelte er erneut selbst zum 2:2. Die junge Kastler Mannschaft um ihren Spielertrainer Simon Schwarzfischer schüttelte sich nur kurz und erzielte in der 60. Minute nach einer tollen Kombination, die Schwarzfischer mit einem Traumtor aus der Drehung abschloss, das 3:2.

Kurz danach legten die Gäste dem Kastler Trainer den Ball mustergültig auf, und der brauchte den Ball nur noch ins das leere Tor zu schieben. Kurz vor Schluss krönte Schwarzfischer mit seinem dritten Treffer und einem Hattrick seine und die Leistung der Schweppermänner zum in dieser Höhe verdienten 5:2-Endstand. Der TuS Kastl avanciert zum Favoritenschreck, denn zum dritten Male wurde der aktuelle Tabellenführer besiegt. Durch diese Topleistung krönt Kastl eine überragende Hinrunde mit dem dritten Tabellenplatz.TuS Kastl: Ibler, M. Geitner, Lother, F. Geitner (90. Weigert), Brandl, S. Hufnagel (78. M. Kölbl), P. Geitner, Schmid, J. Kölbl, Schwarzfischer, Blomeier (87. Bösl)SpVgg Pfreimd: Aurich, Prey, Schmid, Schön, Schießl, Sebald (46. Mischinger), D. Lobinger, B. Lobinger, Zeus (61. Herzog), Ring, LöschTore: 1:0 (7.) Maximilian Geitner, 1:1 (10., Foulelfmeter) Bastian Lobinger, 2:1 (28., Foulelfmeter) Hendrik Blomeier, 2:2 (48., Foulelfmeter) Bastian Lobinger, 3:2/4:2/5:2 (60./66./89.) Simon Schwarzfischer - SR: Dieter Dendorfer (TSV Sattelpeilnstein) - Zuschauer: 120